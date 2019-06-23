23.06.2019 11:49
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Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı

Girişimcilik seminerine katıldı, pastane açtı

Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki kurslarında kadınlar meslek edinme imkanı buluyor.

Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki kurslarında kadınlar meslek edinme imkanı buluyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karapürçek Kadın Eğitim ve Kültür Merkezindeki pastacılık eğitimini tamamladı.
Girişimcilik seminerlerine de katılan Ersin, pastane açarak, internet üzerinden sipariş almaya başladı.
"Hayallerine destek vereceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı , ilçedeki kadınların sosyal hayatın içerisinde yer alması için çalıştıklarını belirtti.
Balcı, Altındağ Belediyesine bağlı faaliyet gösteren 24 merkezde Altındağlı kadınlara, pastacılıktan dikiş nakışa, dil eğitiminden müziğe kadar birçok alanda kurs verdiklerini ifade etti.
Başkan Balcı, şunları kaydetti:
"Kurslara katılan birçok kadın hayallerine kavuşma fırsatı buluyor. Açtıkları işletmelerle hem hayalleri gerçek oluyor hem de ekonomiye katkı sunuyorlar. Altındağ Belediyesi olarak biz de kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Onların hayallerini gerçekleştirmesi için destek vereceğiz."
Kaynak: AA
Balcı , Altındağ , Güncel

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