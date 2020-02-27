Girişimcilik ve iş dünyası Giveback Gala'da bir araya geldi

Google Türkiye ve Zorlu Enerji'nin desteğiyle gerçekleşen galada, elektrikli spor otomobil Mark Zero'nun yaratıcısı, Porsche ve Volkswagen'i yaratan ailenin dördüncü nesil temsilcisi Anton Toni Piech konuşmacı olarak yer aldı.

"Giveback" felsefesinin ilham verici gücüyle farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler organize ederek "geri verme" kültürünü yaygınlaştıran Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala'nın dördüncüsünü Google Türkiye ve Zorlu Enerji'nin desteğiyle 26 Şubat'ta Raffles Otel İstanbul'da yaptı. Galada; elektrikli spor otomobil Mark Zero'nun yaratıcısı, Porsche ve Volkswagen'i yaratan ailenin dördüncü temsilcisi Anton Toni Piech ana konuşmacı olarak yer aldı.

Bu özel geceye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey, Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyet üyeleri Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Yomi Kastro, Avi Alkaş Turgut Konukoğlu, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşecan Özyeğin Oktay başta olmak üzere iş dünyasının önde gelen isimleri ile Getir'in kurucuları Nazım Salur ve Tuncay Tütek, İyzico'nun kurucusu Barbaros Özbuğutu'da katıldı.

Gecede yaptığı etkili konuşmasında Piech, "İstanbul'a geldiğimden beri son 24 saat içinde hem fellowlardan hem de Girişimcilik Vakfı tarafından birçok ilham veren kişiyle tanıştım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, "Gençlerimizin Türkiye'mizin aydınlık geleceğinin mimarı olacağına inanıyorum. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesine öncülük ettiği için Sina Afra'ya teşekkür ediyorum. Dünyayı gençler dönüştürüyor, sektörleri gençler dönüştürüyor" dedi.

"Girişimcilik kültürünü gençlerle topluma yayıyoruz"

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, "Girişimcilik Vakfı olarak kuruluşumuzdan bu yana gençlere ve topluma, geri verme ilhamını yaymak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl dördüncü kere geri vermenin birleştirici gücünü kutlamak için bir araya geldik. En önemli amaçlarımızdan biri, girişimcilik kültürünü ve ilhamını üniversiteli gençlerin enerjisi üzerinden tüm topluma yaymak. Bunun için hayata geçirdiğimiz Fellow Programı'yla da hedefimiz, girişimcilik potansiyeli olan gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarına destek olmak. Bu programın dünyada bir eşi benzeri yok. Çünkü biz fikirlere değil, insanlara yatırım yapıyoruz. Bizim için her genç, binlerce fikirden daha değerli" dedi.

"Girişimciliğin Türkiye'nin ekonomik gelişiminde önemli bir rolü var"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu; "Kurucuları arasında olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine yaptığı katkıları görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Google olarak, girişimciliğin Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığının bilincindeyiz. Bu çabaları desteklemek ve Türkiye'den yeni garaj hikayeleri çıkartmak adına hayata geçirdiğimiz Google geliştirici programları ile bugüne kadar on binlerce geliştiriciye ulaştık" dedi.

"Daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz"

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak; "Girişimcilik ruhuyla ülkemize değer yaratmaya odaklanmış Zorlu Holding'in enerji şirketi olarak, Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda; inovasyon ve teknolojiden beslenen daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Enerjide büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Ar-Ge ve teknolojiyle şekillenen yeni nesil enerji markamız Zorlu Energy Solutions (ZES) bugün Türkiye'yi elektrikli araç şarj noktalarından oluşan ağ ile örerek bu dönüşüme önderlik ediyor. Yenilenebilir enerjiye gönül vermiş Zorlu Enerji'nin bir startup fikri olarak doğan ZES, bugün birçok şehri birbirine bağlayan şarj istasyonları ile elektrikli araç sahiplerine kesintisiz olarak yolculuk imkanı sağlıyor. Doğaya saygılı ve topluma değer yaratan ZES; hepimize yeni, temiz ve hızlı enerji ile daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.

Giveback felsefesi

Türkiye Girişimcilik Vakfı; girişimcilik kültürünü tüm dünyada yaygınlaştırmak, üniversite gençlerine ilham vermek ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamak amacıyla Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyası liderleri tarafından kuruldu. Vakfın yaratmak istediği kültürün en temel öğelerinden biri, "giveback" (geri verme) bakış açısını gençlerin hayatına ve girişimcilik ekosistemine yerleştirmek. Fellow Programı kapsamında, "giveback" öğesi, rol modeller ve yapılan projeler üzerinden destekleniyor. Fellow Programı'na seçilen öğrenciler, ilham veren rol modellerle tanışıyor, girişim elçileri olarak başkalarının hayatlarına dokunuyor ve "giveback" felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları, kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını artırmayı hedefliyorlar.