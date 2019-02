Kaynak: AA

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışmasına başvurular başladı.Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Girişimcilikte Önce Kadın" projesinde bir kez daha yarışma heyecanı yaşanıyor.Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile proje kapsamında girişimcilik ve teknoloji eğitimleri alarak el emeğini kazanca dönüştüren başarılı kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için toplam 43 bin 500 TL'lik can suyu sermayesi sağlanacak. Böylece son 3 yılda yarışmayla verilen can suyu sermayesi toplam 120 bin TL'yi bulacak.Başarılı girişimci kadınların desteklenmesinin ve projede yer alan diğer kadınlara rol model olarak hikayeleriyle ilham vermelerinin hedeflendiği Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'na "oncekadin.gov.tr2 adresinden 30 Mart'a kadar başvurulabilecek. Yarışmanın ödül töreni ise mayıs ayında yapılacak."Hayatları boyu girişimci olacak kadınları Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz"Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat Aşım, kadınların mobil teknolojiler ile aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:"İlk iki senede 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim verdiğimiz 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesinin üçüncü yılında tüm Türkiye'deki il ve ilçelerimizden projeye olan yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bu ilginin Girişimcilik Yarışması ile birlikte katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. 17 Ocak 2019 tarihinde TBMM'de kabul edilen 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile birlikte girişimci kadınlarımız vergi muafiyetine kavuşmuştur. Yasa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası ve Resmi Gazete'de ilanı ile yürürlüğe girecek. Yasa ile girişimci kadınlar, evde imal ettikleri ürünleri işyeri açmadan, vergi levhası olmadan internet üzerinden satabilecek. Bu ürünlerin internet aracılığıyla satışında yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Böylece girişimci kadınlar, işyeri açmadan, vergiden muaf olarak yılda yaklaşık 30 bin lira tutarında gelir elde etme imkanına kavuşacak. Daha çok kadınımızın potansiyelini ve gücünü ekonomimize dahil ederek hayatları boyu girişimci olacak kadınları Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz.""Kadınların girişimciliğe özendirilmesini önemli buluyoruz"Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise kadınların ekonomiye katılımının "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" demek olduğunu aktararak, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların girişimciliğe özendirilmesini, kadın işgücünün girişimci olarak ekonomide yerini almasını önemli buluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte, 3 yıl önce 'Girişimcilikte Önce Kadın' projesini hayata geçirirken, işini kuran, hatta istihdam yaratan güçlü kadınlar yetiştirmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 43 milyon TL'lik ekonomik değer yaratmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Süel, projeye katılan kadın kursiyerlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelecek planlarına destek vermek amacıyla üçüncü kez düzenledikleri Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'nın başvurularının başladığını belirterek, "Yarışma sonunda kazananlara 43 bin 500 TL'lik can suyu sermayesi sunacağız. Vodafone olarak, kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Yarışma hakkındaGirişimcilikte Önce Kadın Yarışması'na, Türkiye'deki TC vatandaşı, yasal kalış imkanına sahip yabancı, uluslararası koruma başvuru sahibi veya statü sahibi kişiler ya da geçici koruma altında bulunan, Halk Eğitimi Merkezlerinde ve Olgunlaşma Enstitülerinde el sanatları kurslarından birine daha önce ya da şu anda kayıtlı olan ve Kasım 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması üzerinden ya da daha önce açılan sınıflarda girişimcilik ve teknoloji eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler katılabilecek.Yarışmada proje katılımcıları, sayısal verilerle değerlendirilecek ve en yüksek puanı alan ilk 5 kadın ödüllendirilecek. Bu ödüllere ek olarak bu yıl ilk kez ürünlerin niteliklerine ve farklı şekilde yeniden ele alınmasına bakılarak en yenilikçi ürünü tasarlayan proje katılımcısına "Üründe İnovasyon" ödülü verilecek.Mayıs ayında düzenlenecek törende, birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verilecek. İki kişiye 3'er bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü, bir kişiye de 5 bin TL Üründe İnovasyon Ödülü sunulacak.Mobil uygulama 20 bin kez indirildiKadınlar, Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması üzerinden girişimcilik ve teknoloji eğitimlerini, Halk Eğitimi Merkezlerinden de mesleki eğitimlerini alarak proje katılımcısı olabiliyor ve yarışmaya başvurma hakkı kazanıyor.Kadın kursiyerler ayrıca, ürettikleri ürünleri mobil uygulama üzerinden dijital mağazaya yükleyebiliyor ve ürünlerini yine uygulamadaki profil sayfası üzerinden takip edebiliyor. Girişimcilikte Önce Kadın mobil uygulaması, Kasım 2018'den bu yana yaklaşık 20 bin indirme rakamına ulaştı. Uygulama üzerinden 8 bin 611 kadın online eğitimini tamamladı.2 yılda 26 binden fazla kadına ulaşıldıKadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle hayata geçirilen "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi ile 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına Halk Eğitimi Merkezlerinde teknoloji ve girişimcilik üzerine eğitimler verilerek yaklaşık 43 milyon TL'lik ekonomik değer yaratıldı.Eğitim alan kadınlar, kendileri için özel olarak oluşturulan "oncekadin.gov.tr" adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak el emeklerini kazanca dönüştürebiliyor.Dijital mağazada bugüne kadar 35 bin ilan verildi ve yaklaşık 210 bin TL'lik satış yapıldı.