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Girişleri kapatılan Belgrad Ormanı havadan fotoğraflandı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı.

28.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:36
Girişleri kapatılan Belgrad Ormanı havadan fotoğraflandı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı. Ormana gelenler girişlerden geri çevrildi. Ormanın girişinde alınan önlemler havadan görüntülendi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen Belgrad Ormanı'na spor ve piknik yapmaya gelmeye devam etmesinin üzeri, ormanın girişi şeritle kapatıldı ve girişte zabıta ekipleri beklemeye başladı. Ormana gelen vatandaşlar ise içeri giremeyince dönmek zorunda kaldı.

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORUDUM"

Belgrad Ormanı'na yürüyüş yamaya gelen Şenol Kavraz, "Yasak olduğunu bilmiyordum. Burada oturuyorum. Yürüyüşe geldim. Önlemler çok iyi oldu. Ben patikada yürüyordum ama orman yine de kalabalıktı. Böyle daha iyi oldu" dedi.

Ormana su doldurmaya gelen Cevahir Sarıçam ise, "Su almaya geldim. Kapatıldığından bilgim vardı ama su almaya da kapatıldığını bilmiyordum. Akşam kapatılacağını seyretmiştim. Artık hafta içi alırım. Artık su almak da yasak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Belgrad Ormanları, Koronavirüs, Ormana, Güncel

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