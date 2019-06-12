İzmir Büyükşehir Belediyesi
, Tire Belediyesi
ve Tire Giritliler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "Girit'ten Tire'ye Lezzet ve Kültür Festivali" 16 Haziran Pazar günü Tire'nin Turgutlu
köyünde yapılacak.
Turgutlu köyüne yerleşmiş Giritlilerin ikinci, üçünçü ve dördüncü kuşak torunlarının bir araya gelmesiyle başlayan ve bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan festivalde yöresel ürünler pazarı da kurulacak.
Çeşitli konser ve organizasyonların düzenleneceği festivalle ilişkin bilgi veren Tire Giritliler Derneği Başkanı Serhad Aydın
, bütün Gritlileri festivale beklediklerini söyledi.
Festivale her yıl daha fazla katılımın olduğunu ifade eden Aydın, "Her sene bir önceki senenin ziyaretçi rekorunu kırıyoruz. Turgutlu İzmir'deki Girit mübadillerinden oluşan tek köy. Turgutlu'nun Girit kökenlilerin kültürünün, geleneklerinin yaşadığı bir yerleşim biri olmasından dolayı özel bir önemi var. Kültürümüzü köyümüzde yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
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