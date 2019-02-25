Girit Türkleri, Mersin'e Gelişlerinin 96. Yılı Anma Etkinliğinde Buluştu

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MERSİN (İHA) – Girit Türkleri, Mersin'e gelişlerinin 96'ıncı yıl dönümünde anma etkinliğinde buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Girit Türklerinin mübadele ile Türkiye'nin değişik bölgelerine geldiklerini belirterek, "Yeniden köklerinin bulunduğu bölgeye geldiler" dedi.Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile Girit Türklerinin Mersin'e Gelişinin 96. Yıldönümü Anma Programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğinde bir araya gelen Girit Türkleri, duygusal anlar yaşadı. Giritlilerin Mersin'e gelişini anmayı, kültürlerini tanıtmayı ve Girit'in geleneksel lezzetlerini halkla buluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında açılan stantlar yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar geleneksel Girit yemeklerini tadarken, Giritliler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünleri, hediyelik eşyaları da incelediler.Etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengil, Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Yaşar Güngör, Mersin ve Akdeniz Bölgesindeki Girit derneklerinin başkanları çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlayan etkinlikte, mübadele sırasında denizde hayatını kaybeden Giritli Türkler anısına denize karanfil bırakılarak dua edildi."Yeniden köklerinin bulunduğu bölgeye geldiler"Anma etkinliğinde konuşan Başkan Kocamaz, Türkiye'nin değişik bölgelerinden Giritli Türklerin Mersin'deki etkinlikte buluştuklarını söyledi. Kocamaz, "Giritli kardeşlerimiz kültürlerine sahip çıkıyorlar, gönüllerini birleştiriyorlar, birbirleri ile hemhal oluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleri Aziz Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi sonucunda kuruldu. O dönemde Osmanlı'nın değişik bölgelerinden insanlarımız, soydaşlarımız mübadele çerçevesinde Anadolu'ya geldiler. Zaten buradan gitmişlerdi. Yeniden köklerinin bulunduğu bölgeye geldiler. Halen Balkanlar'da, Avrupa'da, Yunanistan'da, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan soydaşlarımız var. Biz bunların hepsi ile bir soydaş olarak Türk milletinin bir ferdi olarak gurur duyuyoruz, gönül bağımızı koparmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Girit Türklerinin kültürlerinin yaşatılmasının önemine vurgu yapan Kocamaz, "O günden bu yana Girit'ten gelen kardeşlerimiz farklılıklarını gösterdiler, kültürlerini yaşattılar ve uzun ömürlü yaşamanın nasıl sağlanacağını Türkiye'deki vatandaşlarımıza da öğrettiler. Böyle bir etkinlik Mersinimiz ve Girit kültürünün anlaşılması ve yaşatılması açısından çok önemli. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu kültüre destek veriyoruz. Giritli kardeşlerimizin farklılıklarını göstermelerine imkan sağlıyoruz" şeklinde konuştu."Girit bir sevdadır"Giritliler Federasyonu Başkanı Çengil ise "Girit bir sevdadır. Bu sevda maalesef sonu güzelliklerle bitmemiş bir sevda olmuş ve bu yüzden her zaman bizim içimizde biz acı olarak kalmıştır. Ama bizler bu acıyı yeri geldi mutluluğa dönüştürdük. Bunun için Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize kucak açan tüm Anadolu halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güngör de Girit Türklerinin Anadolu kıyılarına nasıl geldiklerinin tarihçesini anlattı. Güngör, "Atalarımızın 'Elveda doğduğum toprak' diyerek terk ettikleri Girit'ten, 'Merhaba vatanım' diye ayak bastığımız Mersinimize gelişimizin 96. yıl dönümünü kutlamaktayız. Vatan topraklarına dönmemizi sağlayan Yüce Önder Atatürk'ümüzü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Onun çizdiği yolda ve ilkelerinde bizler ve bizden sonraki nesillerimize örnek olmaya devam edeceğiz. 96 yıl geçmiş olsa da gelenek ve göreneklerimizi, yaşam şeklimizi önce çocuklarımıza, sonra da torunlarımıza, yani geleceğe sizler taşıyacaksınız. Kültürümüzü yaşayabileceğimiz bayrağımızın altında hep birlikte özgürce nice 96 yıllarımız olsun" dedi.Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri stantları gezdiler. Etkinlikte dans gösterisi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. - MERSİN