Giritli Türkler, Urla'da buluştu

Yapılan etkinlikle Giritli mübadillerin torunları Urla'nın Karantina Adası'nda yer alan Tahaffuzhane'de buluştu.

Etkinliğe Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, eşi Burcu Oğuz, İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur ve Yönetim Kurulu Üyeleri, önceki dönem Türk Tarih Kurumu Başkanları'ndan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye'nin farklı noktalarından Girit Mübadil Dernekleri'nin Şube Başkanlarıyla İzmir ve Urla'da yaşayan Giritliler katıldı.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz yaptığı konuşmada "Geçmişimiz; binlerce hüzün, gözyaşı ve acı hikâyeyle dolu. Ve bugün, bir milleti böylesine derinden sarsan bir tarihe tanıklık etmiş olan Urla Tahaffuzhanesinde buluşmanın buruk mutluluğu içindeyiz. Öyle ki, Urla Tahaffuzhanesinin dünyada ayakta kalmayı başarabilmiş tek Tahaffuzhane olması daha da özel kılıyor bu toprakları" dedi.

Başkan Oğuz konuşmasının devamında "Atalarımızın Girit hikâyesi, takvimlerin 1669 yılını gösterdiği tarihte, yani Girit fethedildiğinde başlıyor. Girit'te tam 254 yıllık bir yaşamın ardından 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşmasıyla yeniden Türk topraklarına göç eden yüzbinlerce kişinin hüzünlü hikâyesi bu… Bu mübadele Girit Müslümanları için bir başlangıç değil, zaten 50 yıldır çekilen acıların ve Ada'dan kaçışın son noktasıdır. Gemilere bindirilen binlerce mübadil kendilerini neyin beklediğini bilmeden bilinmeyene doğru yol aldılar. Bir yandan yeni vatanlarına uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da 3 kuşaktır yaşadıkları topraklardaki kültürlerini yeni vatanlarında yaşatmaya çalıştılar. Bizler de bu kültürün bir parçasıyız. Alışkanlıklarımız, damak tadımız, renklerimiz, dinlediğimiz müzikler mübadil atalarımızın bize emaneti. Bugün burada o günlerin anılarını tazelemek, Giritli mübadilleri anıyor olmaktan dolayı çok mutlu ve bir o kadar duygu doluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur ise yaptığı konuşmada Urla Belediyesi başta olmak üzere böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Kavur konuşmasının devamında Dernek çalışmalarından bahsederek: "Bu adaya gelmemiz, Tahaffuzhane'nin önünde etkinlikler yapmamızdan dolayı çok heyecanlandığım ve her sene heyecanım daha da çok artarak devam ediyor. Bu adada tarih var, yaşanmışlıklar var, hüzün var. Bugün burada duygu ve düşüncelerimizi dile getirebilmemiz, acılarımızı hatırlayabilmemiz çok önemli. Herkese katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Evrim Ateşler'in müzik dinletisiyle devam etti. Daha sonra katılımcılar denize çelenk ve karanfil sunarak mübadelede hayatlarını kaybedenler için dua etti.