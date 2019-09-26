Giritliler 29 Eylül'de Kuşadası'nda buluşuyor

Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen dünyanın en büyük Giritli festivali olarak anılan festivale geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılım olması bekleniyor.

"Uluslararası Giritliler Festivali"bu yıl 27-28-29 Eylül tarihlerinde Selçuk, Söke ve Kuşadası'nda gerçekleşecek. Giritliler Federasyonu tarafından 27 Eylül'de Selçuk'ta başlayacak olan festival Söke ve Kuşadası Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda üç gün boyunca sürecek. Dünya'nın en büyük Giritli buluşması olarak anılan festivale Türkiye ve Girit'in yanı sıra Yunanistan, Lübnan ve Ürdün'de yaşayan Giritliler ile Girit kültürünü merak edenler ve Girit dernekleri de katılacak.

FESTİVAL PROGRAMI ÇOK ZENGİN

Fotoğraf sergileri, belgesel gösterimleri, konserler, halk dansları ve Girit yemek atölyelerinin yer alacağı zengin içerikli festivalin ilk günü Selçuk'ta Efes Kent Belleği Müzesi'nde belgesel gösterimi ve söyleşiler yapılırken akşamında Kuşadası Davutlar Giritli Mahallesi'nde Giritlice şarkılar ve maniler ile son bulacak. İkinci gün ise Söke'nin eski Rum Mahallesi olan Kemalpaşa Mahallesi'nde Girit yemek atölyeleri ile gece Kuşadası Antik Kemer'de Girit müzik ve dansları gurubunun da yer alacağı 10. Yıl Gala yemeği düzenlenecek.

BÜYÜK BULUŞMA SEVGİ PLAJI'NDA

10. Uluslararası Giritliler Festivali'nin ikinci günü düzenlenecek olan etkinlikler saat 13.00'de Davutlar Sevgi Plajı'nda başlayacak. Sevgi Plajı'ndaki etkinlikte, Yunanistan'dan gelen müzik ve folklor ekibi gösterilerinin yanı sıra, Lozan Mübadilleri İzmir Temsilciliği Korosu, Grup Defne Konseri yer alacak. Sevgi Plajı'nda ayrıca 'Kuşadası'ndaki Giritliler" ve "Girit'ten Anadolu'ya" isimli fotoğraf sergileri ve Girit'in yöresel ürünlerinin yer alacağı stantlar ile çeşitli sürprizler yer alacak.

10 yıl önce bir zeytin bahçesinde başlayan festivalin yurt içinden ve yurt dışından gelen Giritlilerin yoğun katılımı ile bugün uluslararası bir etkinliğe dönüştüğüne dikkat çeken Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel, "Kültürümüzü yaşatmak için verdiğimiz mücadelemiz Giritli hemşerilerimizin ve Girit kültürünü seven dostlarımızın desteği ile hız kesmeden devam ediyor. Giritliler Federasyonu çatısı altında Türkiye'nin her yerinden 15 Giritli Derneği ve Lübnan Giritliler Derneği Girit kültürünü yaşatmak için beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bu festivalin önemi yılda bir kez bile olsa Giritlilerin Kavuşmasına ev sahipliği yapıyor olması. Festival sayesinde birbirinden yıllarca önce ayrılmış akrabalar ilk kez bir araya geliyor ve oldukça duygusal anlar yaşanıyor. Girit kültürünü merak eden herkesi 27-28-29 Eylül tarihlerinde düzenleyecek olduğumuz 10. Uluslararası Giritliler Festivali'ne davet ediyoruz" şeklinde konuştu.