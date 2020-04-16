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GİSBİR'den alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), sektörün Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yayınlarını takip ettiğini, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm genelgelere uyulduğunu ve talep edilen uygulamaların harfiyen yerine getirildiğini bildirdi.

16.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:16
GİSBİR'den alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), sektörün Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yayınlarını takip ettiğini, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm genelgelere uyulduğunu ve talep edilen uygulamaların harfiyen yerine getirildiğini bildirdi.
GİSBİR'den yapılan yazılı açıklamayla, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirlerle ilgili bilgi verildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2 Mart 2020 tarihi itibariyle koronavirüs salgınıyla ilgili küresel riskin "çok yüksek" seviyesine çıkarıldığı ve "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan edildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tersanelerimiz de sürecin en başından bu yana hatta virüs ülkemize girmeden önce bir dizi tedbiri hayata geçirmiş olup, bu süreçte devletimizin kararları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Sektör olarak Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulunun yayınları takip edilmekte, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm genelgelere uyulmakta, talep edilen uygulamalar harfiyen yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda, öncelikle sokağa çıkmasına izin verilmeyen personellerin yanı sıra 60 yaş üstü personellerle, iş yeri hekimlerince Kovid-19 bakımından riskli olarak değerlendirilen personelin yıllık ücretli izin kullandırma/telafi çalışması/evde çalışma şeklinde uygulamalarla tersane sahasından uzaklaştırılması sağlanmıştır.
Diğer personel açısından ise dönüşümlü çalışma/evden çalışma/yıllık ücretli izin kullanımı suretiyle personel sayısını asgari düzeyde tutma, servislerde oturma düzeni ve maske kullanımı zorunluğu gibi tüm önlemler alınmıştır."
Tersanelerin tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, tersane sınırları içerisinde ve tersanede bulunan gemilerde zorunlu maske kullanımı, personelin tersane girişlerinde ve gemi adamlarının gemide her gün ateş ölçümü, periyodik olarak kapalı alanların dezenfekte edilmesi, yemekhanelerde oturma düzeni, sosyal mesafeye azami oranda uygun çalışma düzeni kurulması, çalışanların bulunduğu hemen her yere el dezenfektan ve benzeri arındırıcılar konulması, tersane sahası içerisinde çay ocağı gibi toplanma alanlarının kapatılması gibi tedbirlerin devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şu anda küresel olarak devam eden salgının ekonomik anlamda da hem sektörümüze hem de ülkemize olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektör olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Öte yandan sektörümüz içinden ya da sektörümüz kaynaklı bir vaka olup olmadığı ile ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve hastanelerimize yaptığımız sorgulamalarımızda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliği nedeniyle doğal olarak bilgi alamamaktayız. Bu yaklaşımı da doğru buluyor ve saygı gösteriyoruz.
Resmi olmayan, kulaktan duyma, derme çatma bilgilere itibar etmemekteyiz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu anda karantina altında tersanemiz bulunmamaktadır. Kovid-19 virüsünün kaynağı tersaneler olmadığı gibi, alınan önlemler sayesinde de salgının bulaşma yeri olmaması sağlanmıştır. Sektörümüz dün olduğu gibi bugün de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tam iş birliği içerisinde bu süreci yürütmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi
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