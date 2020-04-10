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Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim

Gisele Bündchen ile 11 yıldır evli olan NFL efsanesi Tom Brady, yaptığı itiraflarla şaşırttı. Brady, evliliğinden memnun olmadığını dile getirdi.

10.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:16

Manken Gisele Bündchen ile 11 yıldır evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, katıldığı bir programda, eşi ile evliliklerinden memnun olmadığını söyledi.

Tom Brady, katıldığı bir radyo programında, evliliğinden memnun olmadığını ve işleri düzeltmek için evlilik danışmanına gittiklerini itiraf etti.

Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim

"NE ZAMAN EV İÇİN BİR ŞEYLER YAPACAKSIN?"

Ailesi için üstüne düşen her şeyi yaptığını belirten Brady, "Gisele, bütün sezon futbol oynayacağımı biliyordu ve evle ilgilenecekti. Bir gün 'Peki ne zaman ev için bir şeyler yapacaksın? Çocukları ne zaman okula götüreceksin?' dedim" ifadelerini kullandı.

Tom Brady, mutsuzluğunun gözlerini açtığını ve evliliklerinin büyük kısmında kendisini kontrol etmek zorunda kaldığını söyledi.

Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim

"BANA YAZDIĞI MEKTUBU SIK SIK OKUYORUM"

Boşanma kararı almamalarında Gisele'in, eşi Tom'a yazdığı mektubun etkisi olduğunu da vurgulayan Brady mektup hakkında şunları söyledi: "Bana karşı çok düşünülmüş bir mektuptu. Mektubu bir çekmecede tutuyorum ve arada sık sık okuyorum."

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Vivian Lake ve Benjamin adında iki çocuğu olna çiftin evlilikleri hala sürüyor. Hatta Tom Brady ve Gisele Bündchen çifti, geçtiğimiz ay Tom Brady takım değiştirdiği için Boston'dan taşınmış, ünlü manken de yaşadığı şehre duygusal bir veda etmişti.

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 2009 yılında dünyaevine girdi.

Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Etiketler: Gisele Bündchen, Tom Brady, Manken, Spor
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Yorumlar (1)
...:Ee napalım şimdi bizene iyice saçmalaya başladınız
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