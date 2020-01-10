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Git Başımdan filmi konusu nedir? Git Başımdan oyuncuları ve Git Başımdan özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Git Başımdan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Git Başımdan konusu, Git Başımdan özeti ve Git Başımdan oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Git Başımdan filminin detayları…

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:32

İzleyenleri ekrana bağlayan Git Başımdan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Git Başımdan filmini izleyecek olanların merak ettiği Git Başımdan konusu nedir, Git Başımdan oyuncuları kimler ve Git Başımdan özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİT BAŞIMDAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Latif Selamsız 30'lu yaşların ortalarında, kendini bildiğinden beri aynı kızla birlikte olan, aynı işte çalışan ve hâlâ annesiyle yaşayan bir adamdır. Sevgilisi Reyhan'a ayrılma konuşması yapacağı gün kendini evlenme teklif ederken bulur, annesi Yasemin de çok mutludur bu evlilik için. Düğün günü geldiğinde bir anda Latif'in iç sesi konuşur ve her şey mahvolur. Latif nikah masasından kaçar ve bilinmeze giden bir yolculuğa koyulur.

GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI VE KADROSU

Git Başımdan Yönetmen: Şahin Altuğ

Git Başımdan Oyuncular: Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Aslı Tandoğan, Seda Güven, Nevra Serezli

Git Başımdan Tür: Komedi

Git Başımdan Yapım Yılı: 2015

Git Başımdan Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2015 Perşembe

Git Başımdan Senaryo: Şahin Altuğ

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