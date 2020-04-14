Git Başımdan izle! Git Başımdan filmi oyuncuları kim? Git Başımdan filmi konusu

Komedi türündeki Git Başımdan filmin yapımını Asteros Film üstlendi. Git Başımdan 29 Ekim 2015 tarihinde vizyona girdi. Oyuncuları arasında Özgür Ozan ve Nevra Serezli de bulunuyor. Yıllardır birlikte olduğu kız arakadaşı ile nikah masasında evlenmekten vazgeçen Latif, bir yolculuğa çıkar ve yolda karşılaştığı iki kişi seyahatini bambaşka hale getirir.

Git Başımdan filmi fragman izle...

GİT BAŞIMDAN FİLMİ KONUSU

Latif Selamsız 30'lu yaşların ortalarında, kendini bildiğinden beri aynı kızla birlikte olan, aynı işte çalışan ve hâlâ annesiyle yaşayan bir adamdır. Sevgilisi Reyhan'a ayrılma konuşması yapacağı gün kendini evlenme teklif ederken bulur, annesi Yasemin de çok mutludur bu evlilik için. Düğün günü geldiğinde bir anda Latif'in iç sesi devreye girer ve her şey mahvolur. Latif nikah masasından kaçar ve bilinmeze giden bir yolculuğa koyulur. Yolculuk sırasında tanıştığı Mansur ve Selin bu seyahati ilginç bir hale getirir.

GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI

Annesiyle mütevazi bir hayat süren Latif, nikah masasında son anda verdiği kararla birlikte hayatının yolculuğuna çıkar. Macera dolu film Git Başımdan'ın oyuncu kadrosu şöye:

Şahin Irmak - LatifSelamsız

Bülent Emrah Parlak - Mansur

Aslı Tandoğan - Selin

Seda Güven - Reyhan

Nevra Serezli - Yasemin

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Özgür Ozan

Erşan Utku Ölmez