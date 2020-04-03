Git Başımdan konusu nedir? Git Başımdan filmi oyuncuları ve Git Başımdan özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Git Başımdan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Git Başımdan filmini izleyecek olanların merak ettiği Git Başımdan konusu nedir, Git Başımdan oyuncuları kimler ve Git Başımdan özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİT BAŞIMDAN KONUSU NEDİR?

30'lu yaşlarının ortasındaki Latif, yıllardır annesiyle birlikte yaşayan, aynı kadınla birlikte olan ve aynı işte çalışan sıradan bir adamdır. Latif bir gün sevgilisi Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemeye karar verir ancak konuşma beklediği gibi gelişmediği gibi üstüne kendisini Reyhan'a evlilik teklifi ederken bulur. Düğün günü gelip çattığında ise iç sesi ona düğünden kaçmasını söyler. Latif içindeki sese kulak verir ve arabasına atladığı gibi düğünden kaçar. Bu esnada birine çarpar ve çarptığı adamı arabasına almak zorunda kalır. Bu kişi Latif'in iç sesi olan Mansur'dur! Yola koyulan Latif ile Mansur bir kavgaya karışırlar ve burada arabasını arayan Selin ile karşılaşırlar. Bu birliktelik üç kişilik eğlenceli bir yol macerasına dönüşür.

GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Şahin Altuğ

Oyuncular: Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Aslı Tandoğan, Seda Güven, Nevra Serezli

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015

Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2015 Perşembe

Senaryo: Şahin Altuğ