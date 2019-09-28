Gitgide nasıl yazılır? TDK git gide ayrı mı bitişik mi yazılır?

Gitgide kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Git gide nasıl yazılır? Gitgide mi git gide mi? TDK'ya göre gitgide kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

GİTGİDE NASIL YAZILIR? AYRI MI BİTİŞİK Mİ?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "gitgide" şeklindedir.

TDK sözlüğe göre zarf olan gitgide kelimesi "Zaman ilerledikçe, giderek, gittikçe, ileride" anlamına gelmektedir. Ve bitişik yazılmaktadır.

GİTGİDE İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Hava sıcak, yol çorak, gitgide/ Azalmıştı yiyecek heybede" - Enis Behiç Koryürek

Gitgide kendine benzettin beni de...