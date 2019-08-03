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Gitmediği doktor kalmadı, hastalığına teşhis konulamıyor

Gitmediği doktor kalmadı, hastalığına teşhis konulamıyorBURSA - Bursa'da yaşayan Yusuf Salık, avuç içinde oluşan şişliğe çare olması için sağ kolundan ameliyat oldu.

03.08.2019 11:38
Gitmediği doktor kalmadı, hastalığına teşhis konulamıyor
Gitmediği doktor kalmadı, hastalığına teşhis konulamıyor
BURSA - Bursa'da yaşayan Yusuf Salık, avuç içinde oluşan şişliğe çare olması için sağ kolundan ameliyat oldu. Ameliyattan sonra başka bir hastalık nüksetti ve kolunun hakimiyetini gittikçe kaybetmeye başladı. Salık'ın hastalığına bir teşhis konulamıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan Yusuf Salık (52), ikisi engelli 3 çocuk babası. Salık'ın geçirdiği avuç içi ameliyatının ardından 2 hafta sonra sağ kolunda bir rahatsızlık nüksetti. Her 3 dakikada bir kolunun hakimiyetini kaybeden adam ağrılarla da baş etmek zorunda kalıyor. Günlük işlerini yapmakta büyük sıkıntı yaşayan Yusuf Salık'a hayat arkadaşı yardımcı olmaya çalışıyor.
Salık, "Avucumun içinde oluşan şişkinlik parmaklarımı uyuşturuyordu. Doktorum ameliyat deyince hemen kabul ettim. Avuç içindeki dokuları temizlediler. Operasyondan 2 hafta sonra bu hastalık ortaya çıktı. Kolumun kontrolünü her 3 dakikada bir kaybediyorum. Ameliyattan sonra çok kilo verdim. Gitmediğim hastane, görünmediğim doktor kalmadı. Bir an önce bu hastalığıma teşhis konulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Bursa, Sağlık

Kaynak: İHA

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