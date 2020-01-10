Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Samsun'da, yetiştirme yurduna göndermek istediği gerekçesiyle babası E.Ç.'yi (42) bıçaklayan D.Ç. (15), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.Ç, serbest bırakılmasının ardından yetiştirme yurduna götürüldü.

BABASINI BIÇAKLAYIP KAÇMIŞTI

7 Ocak'ta, İlkadım ilçesi İlyasköy mahallesinde meydana gelen olayda, E.Ç, iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç, eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç.'yi karın boşluğundan yaralayıp, kaçtı.

BIÇAKLADIĞI BABASININ DURUMU İYİ

Kanlar içinde yere yığılan E.Ç, sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan D.Ç'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

YETİŞTİRME YURDUNA TESLİM EDİLDİ

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan D.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuk, daha sonra yetiştirme yurdu görevlilerine teslim edildi.