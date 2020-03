GittiGidiyor, 2019'da yüzde 30 büyüdü

GittiGidiyor, 2019 yılını yüzde 30 büyümeyle tamamladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, 15 milyondan fazla ürünü kullanıcılara sunarak ürün çeşitliliğiyle öne çıkmaya devam ediyor.GittiGidiyor, 2020'de yüzde 40 büyümeyi hedefliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, son yıllarda istikrarlı bir grafik çizdiklerini belirterek, "2019'u özverili ve sıkı çalışmalarımızla yüzde 30 büyüme ile kapattık. Ekosistemimize 5 milyon yeni kullanıcı katıldı. Böylece kayıtlı kullanıcı sayımız 28 milyona yükseldi." ifadelerini kullandı.Bir eBay şirketi olarak, global bir platform olma yolunda adımların hızlanacağı 2020 yılında GittiGidiyor'u yüzde 40 büyütmeyi hedeflediklerini belirten Kantarcı, "Önümüzdeki dönemde ürün envanterimizi daha da genişletip daha fazla KOBİ ve klasik perakendeciyi sistemimize katmaya devam edeceğiz. Türkiye 'de e-ticareti büyütmek adına gidecek daha çok yolumuz var. Önümüzdeki yıllarda e-ihracatın da etkisiyle büyüme ivmemiz daha da yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.Kantarcı, iç pazarın büyüklüğü, genç nüfusun fazla olması, internet ve mobil cihazların kullanımının artmasıyla Türkiye'de e-ticaret sektörünün önünün açık olduğunu kaydetti.Kantarcı, "Son 10 yıla bakacak olursak ülkemizde perakende e-ticaret hacminin 20 kat arttığını görüyoruz. Aynı süre zarfında GittiGidiyor olarak 22 kat büyüdük. Gelecekte de e-ticarete öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.GittiGidiyor'un KOBİ'lerin yurt dışına açılması için önemli bir platform olduğunu belirten Kantarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"E-ihracat atılımını Derimod ve Defacto gibi önemli markalarımızın ürünlerini yurt dışında listeleyerek 1 yıl önce başlattık. 2020'ye en az bin satıcının e-ihracata başlaması hedefiyle girdik. Ancak beklediğimizden daha hızlı ilerliyoruz. An itibarıyla 800 satıcımız 50 binden fazla ürünü GittiGidiyor üzerinden listeleyerek e-ihracat yapıyor. Biz de hedefimizi katladık ve yıl sonuna kadar en az 2000 satıcımızı e-ihracata başlatmayı planlıyoruz. Özellikle Almanya, ABD ve İngiltere'nin Türk ürünlerine ilgisi oldukça yüksek. Şu an en fazla talep ev tekstili, mutfak ürünleri ve ayakkabı kategorilerine geliyor. E-ihracat, ekonomimizi canlandıracak son derece önemli bir atılım alanı. Türkiye, ürünlerini e-ihracatla hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde tüm dünyaya sunabilir."Kantarcı, mobilin 2019'da yükselişine devam ettiğini, GittiGidiyor'daki işlem sayısına bakıldığında her 10 alışverişten 7'sinin mobil cihazlardan yapıldığını kaydetti.Geçen yıla göre mobil satış hacminin yüzde 31 arttığını da ifade eden Kantarcı, 2019'da mobilin toplam trafikteki payının yüzde 80'e, toplam satıştaki payının ise 57'ye yükseldiğini belirtti.Kantarcı, şunları kaydetti:"GittiGidiyor olarak 2009'da 4 milyon olan kayıtlı kullanıcı sayımız 7'ye katlanarak 2019'da 28 milyona yükseldi. Son 10 yılda günlük ortalama trafiğimizi 5 kat artırırken toplam satıcı sayımız da 31 bin artarak 100 bine çıktı. 2009'da 10 saniyede 1 ürün satarken 2019 yılında saniyede 1 ürün satan bir platform olduk. Ortalama sepet büyüklüğünde 3.5 kat artış kaydettik. Listelenen ürün sayımızı ise 1.6 milyondan 15 milyona yükselttik. Bu süre içinde tüketicilerin düzenli olarak kullandıkları ürünleri de internetten almaya başladık. 2009 yılında en çok satılan ürünlerin başında bilgisayar ve konsol oyunları ile elbise gelirken; günümüzde en çok cep telefonu, bebek bezi ve kedi-köpek maması satın alınıyor."