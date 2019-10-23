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GittiGidiyor'dan Akbank'a özel kampanya

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Akbank iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Axess kart sahiplerine 15 Kasım'a kadar 75 liraya varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

23.10.2019 11:24GittiGidiyor'dan Akbank'a özel kampanya
e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Akbank iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Axess kart sahiplerine 15 Kasım'a kadar 75 liraya varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.
GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam eden platform, Akbank ile iş birliğine gitti.
İş birliği kapsamında, Axess bireysel kart sahipleri, 15 Kasım'a kadar GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 ila 999 lira arasındaki alışverişlerde 50 lira, bin lira ve üzeri alışverişlerde ise 75 lira chip-para kazanıyor.
Kampanyadan Axess, Axess Business, Wings, Wings Business, Free, Neo ve Akbank sanal kart sahipleri yararlanabiliyor.
Kampanyaya katılmak isteyen Axess kart sahibi kullanıcıların, harcama yapmadan önce "GİTTİGİDİYOR" yazıp "4566"ya mesaj göndermesi veya Axess Mobil üzerinden "hemen katıl" butonunu tıklaması gerekiyor.

Akbank, Güncel

Kaynak: AA

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