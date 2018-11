16 Kasım 2018 Cuma 11:47



E-ticaret sitesi GittiGidiyor, dünyanın dört bir yanından çok sayıda şirketin her yıl ürünlerinde ciddi indirimler yaptığı Black Friday'e, "Süper Cuma" kampanyasıyla katılıyor.GittiGidiyor tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin, dünyanın her yanında tüketicilere büyük indirimlerin sunulduğu Black Friday'e özel hazırladığı "Süper Cuma" kampanyası için geri sayım başladı.Binlerce ürünün dahil olduğu kampanya kapsamında 23 Kasım Cuma günü 24 saat boyunca tüketicilere yüzde 80'e varan oranda indirim sunulacak.Aynı gün çeşitli kategorilerde özel indirimlerin de tüketiciyle buluşturulacağı kampanya, cep telefonundan dekorasyona binlerce ürünü kapsayacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, her yıl dünyada alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday'in, Türkiye'de de tüketicilerin dört gözle beklediği bir dönem olmaya başladığını belirtti.Elçin, şunları kaydetti:"Türkiye'de e-ticaret sektörünü ciddi şekilde canlandıran bu özel gün çerçevesinde biz de 'Süper Cuma' ismini verdiğimiz bir kampanya düzenliyoruz. Kampanyamızla anne-bebek ürünlerinden kozmetiğe, dekorasyondan yapı markete, cep telefonundan teknoloji ürünlerine kadar pek çok kategorideki seçili binlerce ürünümüzde yüzde 80'e varan oranlarda indirim yapacağız. GittiGidiyor'da geçtiğimiz yıl da Süper Cuma kampanyasını hayata geçirmiştik. Geçen yıl Süper Cuma'da bazı ürün gruplarında adet bazında satışların günlük ortalamanın 10 katına vardığını gördük. Kişi başına ortalama harcama miktarı da ikiye katlandı. Bu yıl da benzer bir tablo bekliyoruz."