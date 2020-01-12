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GittiGidiyor'dan yılın ilk "Kazananlar Günü" kampanyası

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 2020'nin ilk "Kazananlar Günü" kampanyasını yarın saat 20.00'de kullanıcılarıyla buluşturuyor.

12.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:18GittiGidiyor'dan yılın ilk
e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 2020'nin ilk "Kazananlar Günü" kampanyasını yarın saat 20.00'de kullanıcılarıyla buluşturuyor.
GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, "Kazananlar Kulübü" üyelerine özel fırsatlar ve avantajların sunulduğu "Kazananlar Günü" kampanyası, 14 Ocak Salı saat 23.59'a kadar devam edecek.
Kampanya kapsamında Kazananlar Kulübü üyelerini, 18 kategoride yüzde 80'e varan indirim fırsatı bekliyor.
Cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan anne bebeğe, evcil hayvandan süpermarkete kadar binlerce üründe indirimler, Kazananlar Kulübü üyelerine sunulacak. Kazananlar Kulübü'ne dahil olmayan kullanıcılar ise kampanya gününe özel 24.90 TL'ye sahip olacakları üyelikle indirimlerden faydalanabilecek.
Kazananlar Kulübü
GittiGidiyor Kazananlar Kulübü, GittiGidiyor'un 1 yıl içinde 3 ayrı siparişle toplamda 500 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılarına çok özel fırsatlar ve avantajlı kampanyalar sunduğu bir sadakat programı.
GittiGidiyor Kazananlar Kulübü'nün ayrıcalıklarla dolu dünyasına katılanlar; kişiye özel indirimlerden, kampanyalardan ve indirimli ürünlerden yararlanabiliyor, müşteri hizmetlerinden telefon ve canlı görüşmeyle öncelikli hizmet alabilme imkanına sahip oluyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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