Gittiğin Kadar Öde" Uygulaması Yaygınlaşıyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:57



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, ilk uygulaması Seferihisar'da başlayan ve biniş sayılarını yüzde 35 oranında artıran "Gittiğin Kadar Öde" sisteminin kapsamını genişletiyor. Kısa mesafeli yolculukları daha ucuz hale getirdiği için yolcular tarafından da benimsenen yeni sistem, şimdi de Kemalpaşa-Evka 3 hattında hayata geçirildi.6360 sayılı Yasa'nın ardından hizmet sınırları 30 ilçenin tamamına ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en uzak noktalarına kadar toplu ulaşım hizmeti verirken, hayata geçirdiği uygulamalarla da yolcu memnuniyetini artırmanın yollarını arıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda geliştirilen ve her yolcunun gittiği mesafenin ücretini ödemesi üzerine kurulan, "Gittiğin Kadar Öde" sistemi kısa sürede benimsendi. Bu sayede merkezden, uzak ilçelere yapılan seferlerde farklı ücret tarifesi uygulanmasından dolayı, aynı otobüslerle kısa mesafeli yolculuk yapanların mağduriyeti de önlenmiş oldu. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen yarımada da 985 numaralı Seferihisar-F.Altay aktarma hattıyla başlayan sistem (42,4 km), daha sonra sırasıyla 984 Urla-F.Altay (35,85 km), 983 Bademler-F.Altay (32,89 km), 982 İ.Y.T.E-F.Altay (44,43 km) ve 981 Balıklıova-F.Altay (59,65 km) hatlarında hayata geçirildi. Bu uygulamayla birlikte sistemin geçerli olduğu hatlarda biniş sayıları yüzde 35 oranında artış gösterdi. Hatlardaki verimlilikle birlikte kısa mesafeli yolculukların daha uygun ücretle gerçekleşmesi sayesinde yolcu memnuniyeti de arttı.Sırada Kemalpaşa varİzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, "Gittiğin Kadar Öde" sistemini yarımada bölgesinden sonra Kemalpaşa'da da başlattı. Sistem, yaklaşık 25 kilometrelik 988 numaralı Kemalpaşa-Evka 3 Metro hattında uygulamaya girdi. Bu hatta tam bilet kullananlar, ilk 15 km için 2,75 TL, 15 km sonrası gidilen her km için 0,11 TL ücret ödeyecek. Öğrenciler ise 15 km'ye kadar 1,57 TL, sonraki her km için 0,06 TL ödeyecek. Kısa mesafe yolculuk yapan Kemalpaşalılar, gitmedikleri mesafenin ücretini geri alarak "daha uygun fiyatlı" yolculuk yapmış olacak.Sistem nasıl çalışıyor?Otobüse binilen duraktan son durağa kadar belirlenen ulaşım ücreti, İzmirim Kart içindeki bakiyeden bloke ediliyor. Otobüsten inerken iniş kapılarında bulunan iade makinesinde kart okutularak blokaj kaldırılıyor. Sistem, biniş yapılan durak ile iniş yapılan durak arasındaki mesafeye göre ödenecek miktarı hesaplayarak kalan miktarı karta iade ediyor. Kartın inişte okutulmaması durumunda yolcunun son durakta indiği kabul ediliyor ve bu durumda herhangi bir iade yapılamıyor. İade makineleri sadece iniş kapıları açıkken aktif halde bulunuyor. Otobüs hareket halindeyken yolcuların blokaj kaldırma işlemi yapmalarına izin verilmiyor. - İZMİR