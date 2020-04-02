Giuseppe Meazza'da Gerilim: Inter 5-4 Genoa
2011-12 Serie A sezonunda Giuseppe Meazza stadyumunda Genoa'yı ağırlayan Inter, rakibini tansiyonu yüksek maçta 5-4 mağlup etti. Dört penaltı atışının kullanıldığı maçta, iki de kırmızı kart çıktı ve Milano ekibi zorlu maçta üç puanı almayı başardı.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
2011-12 Serie A sezonunda Giuseppe Meazza stadyumunda Genoa'yı ağırlayan Inter, rakibini tansiyonu yüksek maçta 5-4 mağlup etti. Dört penaltı atışının kullanıldığı maçta, iki de kırmızı kart çıktı ve Milano ekibi zorlu maçta üç puanı almayı başardı.
Kaynak: Dugout
Etiketler: İtalya Serie A, Milano, Spor