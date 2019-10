Givin Yard Sale Store, Londra'dan gümüş ödül ile döndü

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından düzenlenen 2019 The Solal Marketing Awards'da Akmerkez , Givin Yard Sale Store projesi ile kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde gümüş ödül kazandı.Tüm dünyada en etkin perakende pazarlama kampanyalarını ödüllendiren The Solal Marketing Awards'un kazanları belli oldu. Alışveriş merkezi sektörünün en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen The Solal Marketing Awards'a bu yıl 22 ülkeden başvuru yapıldı.Akmerkez, 'Givin ile artık iyiliğin bir mağazası var!' sloganıyla hayata geçirdiği projesi ile dikkat çekti. Bir alışveriş merkezi içinde gerçek mağazaya dönüştüğü ve düzenli gelir elde ettiği Givin Yard Sale Store projesi ile Akmerkez, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından düzenlenen 2019 The Solal Marketing Awards'da kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.Altı ayda 245 bin TL bağış toplandı Londra 'da düzenlenen ödül töreninde ICSC tarafından takdim edilen ödülü, Akmerkez Genel Müdürü Murat Kayman ve Pazarlama Müdürü Kadriye Karakaş Rohani aldı. Projeye destek veren herkese teşekkür eden Akmerkez Genel Müdürü Murat Kayman; "Givin Yard Sale Store'a bağışlanan ürünlerin satışıyla elde edilen gelir çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyacı olanlara aktarıldı. Altı ayda 245 bin TL bağış toplantı. Bu sayede binin üzerinde çocuk ve gence eğitim, sağlık desteği verildi. Aynı zamanda 15 binin üzerinde sokak hayvanına gıda sağlandı" diye konuştu.Stevie'den de üç ödül aldıGivin Yard Sale Store projesi aynı zamanda Stevie 2019 Uluslararası Ticaret Ödülleri'nde Yılın İletişim ve PR Kampanyası kategorilerinde üç farklı dalda 2 gümüş bir bronz ödüle layık görüldü.İyilik mağazası devam ediyorBirçok ünlü ismin katılımının sürdüğü ve 75'in üzerinde sivil toplum kuruluşunun dahil olmak için başvurduğu proje, Akmerkez alt katta hizmet vermeye ve bağış toplamaya devam ediyor. - İSTANBUL