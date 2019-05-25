Giyim kursiyerleri eserlerini sergilendi

Tepebaşı
Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi
ve ASO Müdürlüğünün açmış olduğu giyim kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, bir alışveriş merkezinde sergilendi ve davetliler beğenisine sunuldu.
'Kıyafet Sergisi' sergi açılışı: Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca
, Eskişehir
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan
, Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şeker
, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri; Gürol Bozkurt, İbrahim Çelik
, Mehmet Kına, Halk Eğitimi Merkezi Kurum Müdürü Abuzer Hakverdi ve okul müdürleri tarafından gerçekleştirildi.
Açılıştan sonra kurs eğitmenleri Alime Aslanhan ve Şahfer Anasız, davetlilere sergi hakkında bilgi verdi. Aldıkları eğitim ile; gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkaran, öğrendiklerini uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı yakalayan ve hünerlerini kıyafetlere yansıtan kursiyerler, diktikleri birbirinden farklı kıyafetler büyük beğeni topladı. Sergi, 26 Mayıs 2019 tarihine kadar ziyaretçilerine açık kalacaktır. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
, Ankara Sanayi Odası
, Halk Eğitimi Merkezi
, Tepebaşı
, Yaşam
Kaynak: İHA