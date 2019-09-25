Haberler » Güncel » Haber

Giyim mağazasında hırsızlık kamerada

SAMSUN'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan S.A.'nın (40) sırt çantasındaki cüzdanından para çalındığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

25.09.2019 10:28Giyim mağazasında hırsızlık kamerada
SAMSUN'da bir giyim mağazasında alışveriş yapan S.A.'nın (40) sırt çantasındaki cüzdanından para çalındığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Eylül günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bir giyim mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere mağazaya gelen S.A., aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya gittiği sırada cüzdanından 165 TL'nin çalındığını fark etti. S.A. bunun üzerine polise başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu dedektifleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin arandığı belirtildi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Mağazadaki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mavi eşarplı şüphelinin, S.A.'yı mağazada takip etiiği, sırt çantasından aldığı cüzdanın içindeki parayı çaldıktan sonra cüzdanı tekrar çantaya koyarak mağazadan ayrıldığı görülüyor.



İlkadım, Eylül, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44 Yemen'deki çatışmalar milyonlarca çocuğu eğitimden mahrum bırakıyor
12:44 Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma
12:43 Ev kadınları meslek öğreniyor
12:43 Divriği'de yeniden ipek üretimi için kollar sıvandı
12:43 Büyükşehir'den ekolojik köy için ilk adım
12:42 Bağcılar Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı
12:42 Polis helikopteri sayesinde yeni böbreğine ulaştı