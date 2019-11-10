Haberler » Güncel » Giyim mağazasını dağıtan kediyi itfaiye ekibi yakaladı - Haber

Giyim mağazasını dağıtan kediyi itfaiye ekibi yakaladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde itfaiye ekipleri, gece mahsur kaldığı giyim mağazasında ürünleri dağıtan yavru kediyi yakalamak için uzun uğraş verdi.

10.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:48Giyim mağazasını dağıtan kediyi itfaiye ekibi yakaladı

MANİSA'nın ilçesinde itfaiye ekipleri, gece mahsur kaldığı giyim mağazasında ürünleri dağıtan yavru kediyi yakalamak için uzun uğraş verdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana geldi. Bayram , (45) sabah, toptan tekstil ürünleri sattığı iş yerini açtığında bazı tekstil ürünlerinin yerlerde olduğunu gördü. Dükkanı kontrol ettiğinde iş yerindeki yavru kediyi fark etti. Gece iş yerinde mahsur kaldığını anladığı kediyi yakalamak için Salar, kolları sıvadı. Salar, kediyi yakalayamayınca itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İş yerine gelen itfaiye görevlileri, uzun uğraş sonucu kediyi özel aparatla yakalayıp, sokağa saldı.

görevlilerine teşekkür eden Salar, " iş yerime geldiğimde eşyalar dağınıktı. Elemanlarımızla kediyi yakalamaya çalıştık, ama başarılı olamadık. Kedi bizden hızlı çıktı. Neyse ki sadece mallarıma olanlar oldu, ama kediye bir şey olmadı" diye konuştu.



Turgutlu, İtfaiye, Sabah, Salar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:57 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı
09:57 Şırnak'ta, 16 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması
09:57 DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 09.05 (Aktüel görüntüler)
09:52 Atatürk Taksim'de de törenle anıldı
09:56 İskenderun'da Ata'ya saygı
09:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
08:44 Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
08:07 Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, 81 yıldır özlem ve saygıyla anıyoruz
07:56 Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti
07:42 Şırnak'ta 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 09:58:32