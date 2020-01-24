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Giyim markası, 2020 yılı Kış Spor Koleksiyonu'nu hazırladı

Hazır giyim markası DeFacto, 2020 yılı Kış Spor Koleksiyonu'nu hazırladı.

24.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:56Giyim markası, 2020 yılı Kış Spor Koleksiyonu'nu hazırladı

Hazır giyim markası DeFacto, 2020 yılı Kış Koleksiyonu'nu hazırladı.

DeFacto'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; "Sporda tükenen enerjisi ve tüm yorgunluğuna rağmen iyi gözükmek isteyenler için DeFacto, 2020 Kış Spor Koleksiyonunu hazırladı. Kadın ve erkek için özel olarak tasarlanan koleksiyon, sadece sporda değil günün her anında rahat ve şık gözükmek isteyenlerin gönlünü fethedecek. Şıklığı kadar rahatlığına da önem verenler için DeFacto 2020 Kış Spor Koleksiyonu'nu tasarladı. Hem kadın hem erkek ürünlerinin yer aldığı koleksiyon spor yapılan anlar kadar pazar kahvaltılarının da vazgeçilmez kombini olacak. Mevsimin favori rengi siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda kırmızı, gri ve sarılar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda alt-üst takımların yanı sıra, sporcu atletleri, taytlar, tişörtler, sweatshirt'ler ve montlar yer alıyor. Koleksiyon içerisinde yer alan spor ayakkabı ve çantalar kombinleri tamamlıyor. DeFacto 2020 Kış – Spor Koleksiyonu tüm DeFacto mağazalarında ve online mağazasında"



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Kaynak: DHA

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