Giyim markası Zara 2025 yılına kadar tüm kıyafetlerin 'sürdürülebilir olacağı' sözünü verdi

Tekstil markası Zara, 2025 yılından itibaren satışa koyacağı tüm kıyafetlerin 'sürdürülebilir' olacağı sözünü verdi.

Son yıllarda sıkça duyulan 'sürdürülebilir kıyafet ve moda' ifadesi, firmaların ekonomik, ekolojik ve etik olarak bilinçli üretim ve operasyona geçişi anlamına geliyor.

Zara'nın sahibi Inditex firmasına bağlı Pull & Bear ve Bershka markaları da 2025'e kadar sürdürülebilir kıyafetlere geçecekleri taahhüdünde bulundu.

Firmanın dünya genelinde 7 bin 490 mağazası var.

Son yıllarda birçok marka, çabuk değişen moda 'fast-fashion' olmakla suçlanıyordu. Dolayısıyla bu modayı izleyen markalar hızlı tüketilen, uzun süreli kullanılamayan kıyafetleri piyasa sürüyordu.

Gelecek yıldan itibaren Zara mağazalarında, eski kıyafetlerin yeniden kullanılabilmesi veya geri dönüşüme sokulabilmesi için toplanmaları amacıyla konteynırlar bulundurulacak.

Moda dünyasında çevreyi korumak için kıyafetlerin geri dönüşüme sokulması çağrıları giderek artarken, siyasetçiler ise kıyafetlerin geri dönüşüm maliyetlerini markalar ve mağazaların üstlenmesi gerektiğini söylüyor.

Plastik ve tek kullanımlık poşet dönemi bitiyor

Araştırmalara göre İngiltere'de her yıl yaklaşık 235 milyon kıyafet çöp arazilerine gönderiliyor.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Friends of the Earth (Yeryüzünün Dostları), BBC'ye açıklamasında, markaların 'fast-fashion'dan kaynaklanan çevre sorunlarıyla daha etkin mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Kurumun sözcüsü Muna Suleiman, tüketicilerin 'modada neyin trend olduğunu' takip edip her sezon mağazalara akın ederek 'yeni ürünler alma baskısı hissettiklerini' söylüyor.

Zara, plastik torba kullanmayı bırakan markalardan biri. Inditex firması, 2020'ye kadar sahibi olduğu tüm markalarda plastik poşet kullanımına, 2023 yılına kadar da tek kullanımlık poşetlere son vereceklerini duyurdu.

Inditex ayrıca, kıyafetlerinde organik pamuk ve geri dönüştürülebilen polyester kullanımını teşvik eden bir uygulaması da var.