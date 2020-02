Giyim markasından kış koleksiyonunda Jean tavsiyesi

Giyim markası, kış keloksiyonundaki Jean'lere dikkat çekerek, soğuk günlerin şıklık tercihinin Jean'ler olduğunu duyurdu.

Soğuk günlerde de tüm kadın ve erkeklerin favorisinin Jean'ler olduğunu duyuran DeFacto konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı; "Gömlekten pantolana monttan çantalara her parçada kendini gösteren jean'ler soğuk havalarda peluşlarla kombinleniyor. Özensiz şıklığın adresi jean'ler, her sezonun vazgeçilmezi. Kışa veda ettiğimiz günlerde mavinin tüm tonlarının yer aldığı rahat, şık ve havalı jean'ler ile fark yaratmak isteyenlerin tercihi DeFacto Kış Koleksiyonu Jean Serisi oluyor. Esnek yapısı sayesinde her bedeni saran jean'ler, sıkı ve kusursuz duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kadınlar için tüm bedenlere uyum sağlayan skinny jean'lerin favori olduğu koleksiyonda, içi peluşlu montlar hem kadınların hem de erkeklerin en sevdiği parçalardan. Her tarz ve zevke uygun alternatifler sunan DeFacto 2020 Kış Koleksiyonu Jean Serisi, DeFacto mağazalarında ve online adresinde satışta."