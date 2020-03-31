Giyim markasından sağlık çalışanlarına günlük ürün yardımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle binlerce sağlık çalışanı da mücadele ediyor. Bu zorlu süreci atlatmak için bir giyim markası, sağlık çalışanlarına beyaz t-shirt ve çorap dağıtmaya başladığını açıkladı.

Türkiye genelinde doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından 112 acil servisinde görevli binlerce sağlık çalışanının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için DeFacto, 'beyaz destek' sağlayacağını duyurdu.

Giyim markasından yazılı yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ürün seti dağıtımına başladığı ifadelerine yer verildi. Sağlık çalışanlarının evlerine dahi gidemediği vurgulanan açıklamada, moral olmak için hastanelere içlerinde beyaz t-shirt ve çorapların olduğu koli gönderildiği aktarıldı.

HER HASTANEYE BİN ADET ÜRÜN

Açıklamanın devamında, "Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne her hastaneye bin adet olmak üzere 3 bin adet ürün gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeler çerçevesinde dezenfeksiyon işlemi uygulanarak hazırlanan ürün setleri yetkililere teslim edilirken benzer ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılacak" denildi.

Kaynak: DHA