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Giyim pazarı boş kaldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarı, vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle boş kaldı.

21.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:04
Giyim pazarı boş kaldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarı, vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alınan pazara gelen olmayınca bazı pazarcılar tezgahlarını topladı.

Çorlu'nun en büyük giyim pazarı, belediyenin kapalı pazar yerinde kuruldu. Ancak vatandaşlar pazara gelmeyince esnaf tezgahlarını toplamak zorunda kaldı. Esnaf Ramazan Efendioğlu, "Pazar boş. Esnaftan başka kimse yok" dedi.Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek ise, belediye tarafından pazar yerinin ilaçlanmasının yapıldığını ve vatandaşlar için de pazar girişine dezenfektan konulduğunu söyledi. Üstek, "Bakanlığın ve federasyonumuzun verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Esnafımız da önlem almış durumda, maske ve eldiven kullanıyoruz. Sebze pazarında yoğunluk yaşandı ancak aynı yoğunluğu giyim pazarı için söylememiz doğru olmaz. Tedbir alınması ve alınan tedbirlere hepinizin uyması şart" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Çorlu, Güncel

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