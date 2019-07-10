10.07.2019 11:15
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Giyim ve ayakkabı için en çok payı Türkiye ayırıyor

Giyim ve ayakkabı için en çok payı Türkiye ayırıyor

Türkiye'nin ev bütçesi içinde giyim ve ayakkabıya yüzde 7,2 pay ayırdığı görülürken, Avrupa ülkeleri içinde en yüksek orana sahip olduğu görüldü.

Türkiye'nin ev bütçesi içinde giyim ve ayakkabıya yüzde 7,2 pay ayırdığı görülürken, Avrupa ülkeleri içinde en yüksek orana sahip olduğu görüldü.
Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ev bütçesine yönelik yapılan araştırma sonuçlarını inceledi. Ajans Press'in Eurostat 2017 verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ev bütçesi içinde giyim ve ayakkabıya yüzde 7,2 pay ayırdığı görüldü. Böylelikle Avrupa ülkeleri içinde ayakkabı ve giyim için en çok bütçe ayıran ülke olduğu saptandı. Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı raporun ikinci sırasında ise yüzde 6,1 oranla İtalya yer alırken, üçüncü sırada yüzde 5,5 oranla Birleşik Krallık'ın olduğu kaydedildi. Moda anlamında önemli bir yere sahip olan Fransa'da ise bu oran yüzde 3,8 olarak belirlendi.
PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılından bu yana ev bütçesiyle alakalı basına 7 bin 672 haber yansırken, hayat pahalılığının en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Avrupa, Ajans, Güncel

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