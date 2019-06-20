'Giymiyorsanız Giydirin' atölyesiyle destek oluyorlar

BURSA'da, "giymiyorsanız giydirin" sloganıyla oluşturulan atölyede kullanılmayan giysiler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Giysilerin sosyologlar tarafından tespit edilen dar gelirli ailelere ulaştırıldığını belirten 'Giymiyorsanız Giydirin 'atölye sorumlusu Büşra Erdinç Hastürk, "2018 yılı itibariyle atölyemizden 3 bin 160 kişi faydalandı" dedi.Nilüfer Belediyesi tarafından 2003 yılında "giymiyorsanız giydirin" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan 2 ayrı atölye sayesinde, kullanılan kıyafetlerin çöpe atılmasının önüne geçiliyor. Atölyeye gelen kıyafetler, kullanım durumuna göre seçilerek temizliği yapılıyor. Temizlenen kıyafetler, gelir tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yetkililer tarafından teslim ediliyor.Projenin çıkış amaçlarından bahseden atölye sorumlusu Sosyolog Büşra Erdinç Hastürk, "Nilüfer'de oturan vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyaçlarının giderilebilmesi için böyle bir proje ortaya çıktı. Kişiler kullanılabilir durumda olan tüm kıyafetlerini atölyemize bırakabiliyorlar. Vatandaşlarımız bu kıyafetleri en yakın muhtarlığa da teslim edebilirler. Gelen tüm kıyafetler önce ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumda olan kıyafetleri arkadaşlarımız yıkayıp ütüledikten sonra sergiliyorlar. İhtiyaç sahipleri, tespit ettiğimiz andan itibaren bu imkanlardan faydalanıyor" dedi.İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirten Büşra Erdinç Hastürk, "İhtiyaç sahibi vatandaşlar önce belediyemize başvuru yapıyor. Sosyolog arkadaşlarımız başvuru yapan kişilerin evini ziyarete gidiyor. Hane tespitinde uygun görüldüğü taktirde belirli periyotlarla atölyemize geliyorlar. Ürün yelpazemiz fazlasıyla geniş. İhtiyaç sahipleri oyuncaktan gelinliklere, kaftanlara, bebek kıyafetlerine kadar, kişinin günlük kullanabileceği aklınıza gelen tüm kıyafet çeşitlerinden faydalanabilir. 2018 yılı itibariyle atölyemizden 3 bin 160 kişi faydalandı" ifadelerini kullandı.

- Bursa