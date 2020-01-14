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Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Denizli'de 400 bin lira değerindeki giysi çaldığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.

14.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:40Giysi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
'de 400 bin lira değerindeki giysi çaldığı iddiasıyla 'da yakalanan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de "nakliye dolandırıcılığı" yöntemiyle giyim malzemesi çalındığı bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, çalınan malzemelerin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoda tutulduğu belirlendi.
Depoya düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 400 bin lira değerindeki giyim malzemesi ele geçirildi.
Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.K'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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