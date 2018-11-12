Giysi ve Ayakkabı Kumbaraları Yenilendi

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:33



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:33

Battalgazi Belediyesi, Sizin Kullanmadığınız Başkalarının Hayali Olabilir Projesi kapsamında ilçede çeşitli noktalarda yer lan giysi ve ayakkabı kumbaralarını yeniledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sizin Kullanmadığınız Başkalarının Hayali Olabilir Projesi kapsamında şehrin çeşitli noktalarında bulunan giysi ve ayakkabı kumbaraları yenileriyle değiştirildi.Malatyalıların kullanmadıkları giysi ve ayakkabılarını bu kumbaralara bırakarak, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecekleri çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de katkı sağlayacak.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da konuya ilişkin değerlendirmesinde, vatandaşın hayır için verdiği eşyaların ilgili yerlere zamanında ve doğru bir tercihle ulaştıracaklarını belirtti.Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm kutusu olarak dizayn edilen yeni kutuların yerleştirildiğini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:"Vatandaşımız kendisine yaramayan, kullanmadığı eşyayı giysiyi bu geri dönüşüm kutularına bırakacak. Bu malzemeler giyim ve ihtiyaç marketinde tasnifleri yapıldıktan sonra ihtiyacı olan halkımızın hizmetine sunulacak. Bu yeni gelen kutular artık kullanılmayan ayakkabı, giysiyi ve benzeri malzemeleri bırakıldıktan sonra kapanıyor. Eski kutuların içine bazı art niyetli insanlar tarafından iplerle çocukların sarkıtılıp bağışlanan malzemelerin çekildiği bilgisini alıyorduk. Gelen bu yeni ürünlerle bunun da önünü kapatmış olduk."