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Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Aksu Belediyesi kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe gitmesi yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için önemli bir projeye imza attı.

04.11.2019 15:55Giysiler çöpe değil ihtiyaç sahiplerine gidiyor
Aksu Belediyesi kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe gitmesi yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için önemli bir projeye imza attı. Tabiat Geri Dönüşüm Firması ile imzalanan sözleşme ile kullanılmış tekstil ürünleri giysi kumbaralarında toplanacak ve her yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil Gökçen ile Tabiat Geri Dönüşüm Firması Genel Müdürü Yunus Avkaroğulları arasında imzalanan 4 yıllık anlaşma gereğince kullanılmış giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünleri ilçedeki 50 noktaya konulacak olan giysi kumbaralarında toplanacak. Aksulu vatandaşlar evlerindeki kullanılmayan tekstil ürünlerini çöpe atmak yerine giysi kumbaralarına atacak. Bu kumbaralar aracılığıyla toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olanlar yılda bir defa ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilecek olan bu proje sayesinde hem tekstil atıklarının geri dönüşümü sağlanmış olacak hem de ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunmuş olacak. - ANTALYA

Aksu Belediyesi, Dönüşüm, Gökçen, Güncel

Kaynak: İHA

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