Gizem Girişmen'den tepki

2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan tekerlekli sandalyeli okçu Gizem Girişmen, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Spor Alt Kurulu'ndaki görevine son verilmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri ve Uluslararası Paralimpik Komite Sporcu Konseyi Üyesi olan Gizem Girişmen, görevine son verildiği bilgisini bir elektronik posta ile öğrenmesine tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 27.01.2020 tarihli kararıyla Spor Alt Kurulu üyeliğimin sonlandırıldığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Beni, yaptığım çalışmalara tanık olan herkesi ve sosyal medyada görüldüğü üzere spor camiasını şaşırtan bu karar hiçbir gerekçe içermemektedir. Bu nedenle tarafımdan 03.02.2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda karar alıntılanmakta ve gerekçesi sorulmaktadır.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi de 04.02.2020 tarihinde resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlamış ve alt kurul üyelerinin görevlerini yerine getirmediğini, bu nedenle üyelerin görevlerine son verildiğini belirtmiştir.

TMPK Yönetim Kurulu, beni küçük düşürmeye yönelik bu açıklamasıyla yıllardır sürdürdüğüm çalışmalarımı yok saymakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Konuya belgelere dayalı olarak yanıt vermek ve kamuoyunu bilgilendirmek gereği doğmuştur.

Yapılan açıklamada görevimi yerine getirmediğim söylenmektedir. Spor Alt Kurulu üyeliğim ilk olarak 2017'nin mayıs ayında başlamış olup TMPK'nın bir sonraki olağan genel kurulunun ardından (yaptığım çalışmalar dikkate alınarak) 13.03.2019 tarihinde ikinci bir dönem için yenilenmiştir.

2012 yılından beri Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) ve Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) gibi kuruluşlarda görev yaptım ve yapmaktayım. Tıpkı TMPK Spor Alt Kurulu gibi, bu kuruluşlarda da üyeler, fahri görevlerle bir araya gelmektedir. Bu tarz kuruluşların toplantı ve etkinliklerinin düzenlenmesi, toplantı notlarının tutulması, spor camiasında etkin kişiler olan kurul üyelerinin bir araya getirilmesi gibi sekreterya görevleri, kuruluşların kendi çalışanlarının görevleridir. Bu bağlamda TMPK YK'nın açıklamasında bu kurulların çalışmadığına ilişkin kullanılan ifadeler öncelikle Yönetim Kurulu'nun bu kurulları işletemediğinin itirafıdır.

Tüm bunlara rağmen iki buçuk yılı aşkın süredir Spor Alt Kurulu (ve 2017-2018 yılları arasında görev aldığım Sınıflandırma Alt Kurulu) bünyesinde yaptığım çalışmaların tümü belgelidir.

Örneğin Tokyo 2020 paralimpik programında yer alan kota dağıtım süreçleri ve sporcu yeterlilik kriterleri gibi teknik ayrıntılardan oluşan ve yaklaşık 150 sayfa olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Katılım Kriterleri Kılavuzu'nun ülkemizde aktif olan paralimpik branşlara ilişkin bölümü, tarafımdan Türkçeye çevrilmiştir. TMPK Genel Sekreteri İbrahim Gümüşdal lisan bilgisi kadar teknik bilgi de gerektiren bu çalışmamla ilgili olarak Spor Alt Kurulu'na gönderdiği 09.07.2018 tarihli iletide, 'Takdir edersiniz ki, bu tür çevirileri yaptırmak kolay olmuyor. Öncelikle çevirmenlerin spor konusunda deneyimli olmaları gerekiyor. Paralimpik sporlarında bu çevirileri uygun bir lisanla Türkçeye aktarmak bu işin en zorlu kısmı. Tüm bu zorlukları yakından bilen ve de oldukça tecrübeleri olan Gizem Girişmen arkadaşımız onca mesaiinden fırsat bularak ilişikte incelemenize sunduğu çeviriyi bitirmiştir' ifadelerini kullanmakta ve iletisini 'Gizem Girişmen'e emekleri için bir kez daha teşekkür ederim' diye bitirmektedir. Söz konusu çalışmaya ilişkin TMPK ile yürüttüğüm mesaim 2019 yılının mart ayına kadar devam etmiştir. Bu ve benzeri çalışmalara ilişkin istenen görüş ve inceleme talepleri çoktur ve hepsinin belgesi mevcuttur.

Son olarak yakın zamanda, 02.12.2019 tarihinde TMPK Genel Sekreteri tarafından tüm alt kurullara görüş-öneri sorulmuş ve bu e-posta tarafımdan 06.12.2019 tarihinde yanıtlanmıştır. 09.12.2019 tarihinde İbrahim Gümüşdal tarafından tüm alt kurullara gönderilen iletide öneri gönderen kurul üyeleri arasında benim de ismim sayılmaktadır. Bugüne kadar TMPK tarafından tarafıma iletilen hiçbir e-postayı ve talebi cevapsız bırakmadığım gibi, yurtdışında IPC toplantıları ve bürokratik görevlerde olduğum zamanlarda dahi gerekli çalışmaları yapmış bulunmaktayım.

Bunlara rağmen TMPK YK tarafından kurul üyeliğim sonlandırılmıştır, 05.02.2020 itibariyle tarafıma bir gerekçe yazısı ulaştırılmış da değildir. Öyle ki, önceki çalışmalarımdan sonra bana özel olarak teşekkür eden, bugüne dek mesai arkadaşlığı yaptığım TMPK Genel Sekreteri, basına yaptığı açıklamada hiç öneri getirmediğimi belirtmektedir.

Yapılan açıklamanın gerçeklerden kopukluğu bir yana bırakılacak olursa sormak gerekir: Ne değişmiştir? Keza TMPK YK Başkanı Yavuz Kocaömer kendi ifadeleriyle örnek sporculuğumu, çalışkanlığımı, spora yaptığım katkıyı birçok defa dile getirdiğinden beri, 2016 Rio Paralimpik Oyunları süresince başarıyla yürütmüş olduğumu ifade ettiği kafile başkan yardımcılığı görevimi gazete köşesine taşıdığı zamandan beri ne değişmiştir?

Bunun anlaşılması için Aralık 2019'daki son yazışmadan hemen sonra TMPK YK Başkanı Yavuz Kocaömer'in Posta gazetesinde yazdığı, aynı adlı kitaba ilişkin yanıltıcı tümcelere yer verdiği 'Tarihe Yön Veren 100 Sporcu' başlıklı yazıyı ve yazının tarafımdan yalanlandığı kamuoyu açıklamasını incelemek yeterlidir. Yaptığım açıklamaya 27 Ocak 2020 tarihine kadar bir yanıt verilmemiş, sonrasında Spor Alt Kurulu üyeliğim gerekçesiz olarak sonlandırılmıştır.

Sporu ve spora katkıyı yönlendirmeyle, talimatla, başkasının isteğiyle, zorunluluktan değil; kendi birikimim, isteğim ve ilkelerim doğrultusunda yapmaktayım. TMPK'nın yıllarca kendi bünyesinde spora hizmet etmiş bir spor insanına yönelik bu hakkaniyetsiz tutumu, Türkiye'de sporun neden dilediğimiz ölçüde gelişemediğine bir ölçüde ışık tutmaktadır.

Bu süreçte olimpik ve paralimpik sporculardan, bürokratlardan, tanıdığım ve tanımadığım birçok kişiden sayısız destek mesajı aldım, destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Hiç hak etmediğim bu davranış karşısında bu karara imza atan yönetim kurulu üyelerini kınıyor, spora hizmetin kişisel gündelik hesaplarla değil, evrensel spor ilkeleri ve Türk sporuna inançla yapılması gerektiğini, bu ilkelerin türlü kişisel amaçların üzerinde olduğunu kamuoyu önünde anımsatıyorum."