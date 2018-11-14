Gizem Karaca Bu Kez de Alkol Problemiyle Gündemde! Gizem Karaca Kimdir?

İddiaya göre; Gizem Karaca, başrolünü Ümit Kantarcılar'la paylaştığı "Bizim Semtin Çocukları" filmi için Fethiye'de konakladığı otelde olay çıkardı. Oyuncu, eğlencenin dozunu fazla kaçırınca otelin lobisinde bağırmaya başladı. Ardından otel yönetimi tarafından kovuldu. Peki, Gizem Karaca kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir.

TOPLAM 13 OKUL DEĞİŞTİRDİ

Gizem 7 yaşındayken Amerika'ya Florida'ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul'da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanada olmak üzere toplam 13 okul değiştirdi. Türkiye'de başladığı ilkokula, New York'da devam etti, Florida'da bitirdi. 2007'de, 14 yaşındayken İstanbul'a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.

GÜZELLİK YARIŞMASI İÇİN OKULU BIRAKTI

2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. Oldu.

OYUNCULUĞA BAŞLADI

2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı diziyle başrol oynadı. Ardından Emir'in Yolu adlı dizide yine başrol oynadı. New York'ta 'New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştı.

Gizem Karaca 2014 yılının Haziran ayında başlayan "Güzel Köylü" adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile başrolde oynadı.