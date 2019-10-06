Gizem Karaca'dan derin dekolteli cesur poz

Güzel oyuncu Gizem Karaca, dekolteli elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinden çok sayıda beğeni aldı.

"GÜZELLİĞİNLE KUSURLARI KAPATMIŞSIN"

2,2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Gizem Karaca, fotoğrafa İngilizce olarak, "Kutsal" notunu düştü. Karaca'nın bir takipçisi ise fotoğrafa, "Elbisen kötü ama sen güzelliğinle kusurları kapatmışsın." yorumunu yaptı.

SPOR YAPARKEN POZ VERMİŞTİ

27 yaşındaki güzel oyuncu Gizem Karaca bir dergi çekimi için spor yaparken poz vermişti. Dergiye verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, takipçilerini mest etmişti.