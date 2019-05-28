28.05.2019 18:45
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Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı!

Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu.

Yeni evi için aldığı beyaz eşyaları satan kişi tarafından dolandırıldığını iddia eden oyuncu Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.

FATURALARI DELİL OLARAK SUNDU

Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti. Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Faturaları delil olarak sunan Barış Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.

Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı! İzmir, Gizem Karaca, Magazin


YORUMLAR (16)
GIYBETTİN: GERÇEK NEDİR BİLMİYORUM AMA FATURA KESMEK MALIN TESLİM EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ SATICI ALICIYA MALI TESLİM ETTİĞİNDE BELGE (TESLİM MAKBUZU)İMZALATMASI LAZIMDIR.
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DÜRBÜNLÜ: hiç tanımıyorum tanımakta istemiyorum.lüzumsuz ve gereksiz varlık.
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  • DÜRBÜNLÜ : maceraperest sağolasın.ben seni münihe alman kahvesi içmeye davet ediyorum.çünkü ben alamancıyım.auf widersehen
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  • MACERAPERESTT : DÜRBÜNLÜ zat kahve içmeye bekliyorum. . KUZEY KUTBUNA
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  • KILÇIK : BOZACI banak seni eşek sudan gelinceye kadar döverim ha.dürbünlü dedem dört dörtlük adamdır.sen çok cahil kalmışsın belli oluyor.git biraz ilim irfan ögrende gel.
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