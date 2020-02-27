Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?

Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu Gizem Karaca, oyunculuğu ile odluğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Magazin gündeminde de sık sık yer alan ünlü oyuncu Gizem Karaca hakkında Gizem Karaca kimdir, Gizem Karaca kaç yaşında ve Gizem Karaca nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.
GİZEM KARACA KİMDİR?
Gizem Karaca doğum tarihi: 7 Eylül 1992
Gizem Karaca kaç yaşında: 27 yaşında
Gizem Karaca nereli: İstanbul
Gizem Karaca boy : 1,7 m
GİZEM KARACA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. İngilizce ve Fransızca biliyor.
Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.
İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012-de Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yapmıştır. Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'dan itibaren vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Ancak dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır. Aynı zamanda 2017 de Kara Sevda dizisine komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.
GİZEM KARACA'NIN ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI
• Miss Turkey 2011, İkincilik
• Miss World 2011 En İyi Ulusal Elbise Ödülü
• Avrasya Üniversitesi - Avrasya Enleri Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
GİZEM KARACA'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR
2011 L'Oréal Paris Miss Turkey, Yarışmacı,
2012 Eve Düşen Yıldırım Muazzez - Başrol Oyuncusu
2012 Adını Feriha Koydum - Emir'in Yolu Güneş Sancaktar Başrol Oyuncusu
2013-2014 Benim Hala Umudum Var - Umut Özden/Korkmaz Başrol Oyuncusu
2014 Seni Seviyorum Adamım - Ezel Başrol Oyuncusu
2014-2015 Güzel Köylü - Gül Sümbül/Alkan Başrol Oyuncusu
2016 İstanbul Sokakları - Nazlı Başrol Oyuncusu
2017 İçimdeki Fırtına - Deniz Başrol Oyuncusu
Kara Sevda - Mercan Konuk Oyuncu
Küçük Ortak - Ceren Başrol Oyuncusu
Ay Lav Yu tuu - Sultan Başrol Oyuncusu
2018 İnsanlık Suçu - Suna Değirmenci Başrol Oyuncusu
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman - Hadiye Başrol Oyuncusu
Sosyetik Gelin - Selin Başrol Oyuncusu
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