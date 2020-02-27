Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?

Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu Gizem Karaca, oyunculuğu ile odluğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Magazin gündeminde de sık sık yer alan ünlü oyuncu Gizem Karaca hakkında Gizem Karaca kimdir, Gizem Karaca kaç yaşında ve Gizem Karaca nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca doğum tarihi: 7 Eylül 1992

Gizem Karaca kaç yaşında: 27 yaşında

Gizem Karaca nereli: İstanbul

Gizem Karaca boy : 1,7 m

GİZEM KARACA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Gizem Karaca, 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. İngilizce ve Fransızca biliyor.

Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012-de Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yapmıştır. Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'dan itibaren vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Ancak dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır. Aynı zamanda 2017 de Kara Sevda dizisine komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.

Gizem Karaca

GİZEM KARACA'NIN ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

• Miss Turkey 2011, İkincilik

• Miss World 2011 En İyi Ulusal Elbise Ödülü

• Avrasya Üniversitesi - Avrasya Enleri Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

GİZEM KARACA'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2011 L'Oréal Paris Miss Turkey, Yarışmacı,

2012 Eve Düşen Yıldırım Muazzez - Başrol Oyuncusu

2012 Adını Feriha Koydum - Emir'in Yolu Güneş Sancaktar Başrol Oyuncusu

2013-2014 Benim Hala Umudum Var - Umut Özden/Korkmaz Başrol Oyuncusu

2014 Seni Seviyorum Adamım - Ezel Başrol Oyuncusu

2014-2015 Güzel Köylü - Gül Sümbül/Alkan Başrol Oyuncusu

2016 İstanbul Sokakları - Nazlı Başrol Oyuncusu

2017 İçimdeki Fırtına - Deniz Başrol Oyuncusu

Kara Sevda - Mercan Konuk Oyuncu

Küçük Ortak - Ceren Başrol Oyuncusu

Ay Lav Yu tuu - Sultan Başrol Oyuncusu

2018 İnsanlık Suçu - Suna Değirmenci Başrol Oyuncusu

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman - Hadiye Başrol Oyuncusu

Sosyetik Gelin - Selin Başrol Oyuncusu

Organik Aşk Merve Başrol Oyuncusu, film

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