Haberler » Magazin » Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor - Magazin

Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.

02.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:21 Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor
Rox otel birçok ödül alarak Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu. 3 sene üst üste dünyanın en manzaralı oteli seçildi.

Rox otel Kapadokyanın Uçhisar kalesinin dibinde olup balon ile uçuşlarda sizlere eşsiz manzara sağlıyor. Otel aynı zamanda Dünyanın en kültürel oteli ödülüne de layık görüldü. 'de de birçok ödül alan bu otel son olarak Türkiye'nin en romantik oteli ödülüne layık görüldü. Ödüllü otelde birçok yabancı ve yerli ünlü isimlerde konaklıyor.

Gizem Zor Türkiye'den ve Dünya'dan birçok ünlü ismin Kapadokyadaki otellerine geldiğini belirterek yeni yıl ile birlikte bu sayının oldukça yükseldiğini dile getirdi.

Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki sayılı güzelliklerden biri olarak kabul edilen Kapadokya, dört mevsim tatil yapılabilecek bir yer olarak dikkat çekiyor. - ERZURUM

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Magazin

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:59   Rita Ora ve 55 yaşındaki annesi tekne pozlarıyla birbirine meydan okudu - Magazin
10:19   Güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu - Magazin
10:16   Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor - Magazin
09:55   Alişan "Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz" iddiası üzerine çileden çıktı: Hesap sormazsam adam değilim - Magazin
09:45   Şarkıcı Azerin, Okan Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" sözlerine tepki gösterdi - Magazin
09:12   Chloe Loughnan ile evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç bin pişman: Başka birisine bakamıyorum - Magazin
07:58   Oyuncu Şevval Sam, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı - Magazin
2.01.2020 11:22:23