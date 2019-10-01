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Gizemfrit, dünya seramik sektörünün kalbinin attığı Cersaie fuarına katıldı

İtalya'da gerçekleşen Cersaie 2019'a Gizemfrit'de katıldı.

01.10.2019 11:44Gizemfrit, dünya seramik sektörünün kalbinin attığı Cersaie fuarına katıldı
İtalya'da gerçekleşen Cersaie 2019'a Gizemfrit'de katıldı.

Gizemfrit, İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleşen Cersaie 2019'a seramik, banyo ve seramik hammaddeleri gibi farklı sektörlerin önde gelen markaları ile birlikte katıldı. Seramik sektörünün kalbinin attığı en önemli fuarlardan biri olan Cersaie'yibu yıl 112 bin kişi ziyaret ederken; ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu Avrupa ülkeleri vatandaşları oluşturdu. Dünyanın önde gelen emaye ve seramik üreticisi Gizemfrit, Türkiye'de yer alan Ar-Ge merkezinin ve İspanya'da sahibi olduğu Megacolor firmasının inovatif ve yeni çözüm ürünlerini fuar süresince sektör profesyonelleri ve ziyaretçileri ile paylaştı. - SAKARYA

Bologna, İtalya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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