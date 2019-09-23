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Gizemfrit'e Zuchex'de büyük ilgi

Gizemfrit, 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

23.09.2019 11:01Gizemfrit'e Zuchex'de büyük ilgi
Gizemfrit, 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

Dünya'nın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi Gizemfrit, ev ve mutfak eşyaları alanında dünyanın en büyüklerini bir araya getiren 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda katılımcılardan büyük ilgi gördü. Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gelişmekte olan ihracat pazarlarından büyük alıcıların yer aldığı fuarda Gizemfrit katılımcılarla yapışmaz ve dekoratif kaplama ürünlerinin yanı sıra seramik ve emaye kaplama ürünleriyle yeni Ar-Ge çözümlerini de paylaştı. - SAKARYA

Kuzey Afrika, Orta Doğu, İhracat, Güncel

Kaynak: İHA

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