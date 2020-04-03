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Gizemfrit Sakarya'daki fabrikasında koronavirüs önlemlerini sürdürüyor

Kimyasal kaplama malzemeleri üretici markası Gizemfrit'in Sakarya'daki fabrikasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında tedbirlerden ödün vermeden üretime devam ediliyor.

03.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:56
Gizemfrit Sakarya'daki fabrikasında koronavirüs önlemlerini sürdürüyor

Kimyasal kaplama malzemeleri üretici markası Gizemfrit'in Sakarya 'daki fabrikasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında tedbirlerden ödün vermeden üretime devam ediliyor.

Fabrikadan yapılan açıklamada, üretim, ihracat ve istihdam çalışmalarını sürdüren Gizemfrit'te tüm çalışanlar için gerekli sağlık önlemlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, salgının başladığı ilk günden itibaren fabrikada tedbirlerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Küçük, çalışanlarının ve yakınlarının sağlığıyla ilgili sahip oldukları hassasiyet gereği hiçbir temizlik tedbirinden taviz vermediklerini aktararak, "18 Mart'tan bu yana fabrika direktörlüğümüz dışındaki idari kadromuz ev-ofis uygulamasıyla çalışıyor. Üretim tesislerimizde her gün düzenli olarak sanitasyon uygulaması yapılıyor. Servis ve şirket havuz araçları yine haftada 2 defa sanite ediliyor. Bunların yanı sıra fabrika girişlerinde el dezenfekte işlemleri de yapılıyor. Termal kamera ve infrared ateş ölçerle fabrikaya giren herkes kontrol ediliyor. Tüm çalışanlarımıza cerrahi maske başta olmak üzere koruyucu malzemeler temin ettik. Özellikle servisler ve laboratuvarlarda cerrahi maske kullanımını zorunlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fabrikada sosyal mesafeyi artırabilmek adına bir dizi yeni uygulamanın benimsendiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Yemekhanemizde oturma düzenini yan yana sıralarda bir boş bir dolu; karşılıklı sıralarda ise çapraz oturma düzeniyle oluşturduk. Ayrıca bölümlerimizin yemek saatlerini farklı zaman aralıklarını göre belirleyerek sosyal mesafenin de korunmasını sağlıyoruz. Çatal, kaşık, ekmek ve salata gibi ürünleri herkese ambalajlı olarak servis ediyoruz. Menülerimizi ise bağışıklık sistemini güçlendirici, protein ve vitamin bakımından zengin biçimde düzenledik. Periyodik olarak fabrika anons sistemiyle çalışanlarımıza güvenlik mesafesinin korunması yönünde hatırlatmalar yapıyoruz. Tedbirlerden asla taviz vermeden üretmeye ve artı değer katmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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