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Gizemfrit Unicera'da Seramik sektörüne yönelik çözümlerini tanıttı

Gizemfrit, seramik sektörünün lider firmaları ile dünyanın en önemli tasarımcılarını buluşturan Unicera'da sektörün önde gelen oyuncularıyla bir araya geldi.

19.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:12
Gizemfrit Unicera'da Seramik sektörüne yönelik çözümlerini tanıttı
Gizemfrit, seramik sektörünün lider firmaları ile dünyanın en önemli tasarımcılarını buluşturan Unicera'da sektörün önde gelen oyuncularıyla bir araya geldi.

Dünyanın lider kimyasal kaplama malzemeleri üretici markası Gizemfrit, 10-14 Mart 2020 tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na (Unicera) katıldı. Türk seramik, banyo, mutfak sektörünün yanı sıra dünya genelinden BİN 200'ün üzerinde markanın yer aldığı fuarda, Gizemfrit katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Sektörün gelişimi, yeni pazarlara ulaşmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek için Unicera'da yerini alan Gizemfrit'in seramik yüzey ve dekorasyon çözümleriyle birlikte inkjet mürekkep çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden 100 binin üzerinde katılımın olduğu fuarda Gizemfrit'in standı sektör profesyonelleri tarafından beğeniyle karşılandı.

60 milyar dolarlık dünya seramik pazarının buluşma noktası olan Unicera; banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri gibi pek çok ürünün görücüye çıktığı fuar olma özelliği taşıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : 14 Mart, Ekonomi

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