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Gizemfrit, ZUCHEX'e hazır

Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi Gizemfrit, ev ve mutfak eşyaları alanında dünyanın en büyüklerini bir araya getiren 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor.

10.09.2019 13:17 Gizemfrit, ZUCHEX'e hazır
Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi Gizemfrit, ev ve mutfak eşyaları alanında dünyanın en büyüklerini bir araya getiren 30. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na katılmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 5'inci kez ZUCHEX'e katılacak olan Gizemfrit, standında sektör temsilcilerine Yapışmaz ve Dekoratif Kaplamalar ürünlerinin yanı sıra Seramik ve Emaye kaplama ürünleriyle Yeni Ar-Ge çözümlerini de sunacak.

12 - 15 Eylül tarihleri arasında Tüyap Beylikdüzü'nde düzenlenecek fuara 100'ün üzerinde ülkeden katılımcı bekleniyor. - SAKARYA

Güncel

Kaynak: İHA

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