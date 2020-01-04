Gizemli Adaya Yolculuk konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları ve Gizemli Adaya Yolculuk özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Gizemli Adaya Yolculuk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Uçuş'ı izleyecek olanların merak ettiği Gizemli Adaya Yolculuk konusu nedir, Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları kimler ve Gizemli Adaya Yolculuk özeti gibi konuları inceliyoruz.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU NEDİR?

17 yaşındaki Sean Anderson, hiçbir adanın olmaması gereken bir yerden şifreli bir yardım sinyali alır. Sean'un sinyalin kaynağını araştırmasına engel olamayan üvey babası Hank, kendilerini önce Güney Pasifik'e, ardından da çok az kişinin görmüş olduğu bir yere götürecek olan serüvende ona eşlik eder. Burası çok güzel, şaşırtıcı ve gizemli bir yerdir.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Brad Peyton

Oyuncular: Josh Hutcherson, Luis Guzmán, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Anna Colwell

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2012 (94 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2012 Cuma

Senaryo: Brian Gunn, Mark Gunn

Yapımcı Firma: New Line Cinema, Contrafilm

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Journey 2: The Mysterious Island