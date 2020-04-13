Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı

Türkiye'nin pek çok yerinde yaptığı yardımlarla bilinen gizemli hayırsever bu kez Uşak'ta görüldü.

13.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:56
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı
Türkiye 'nin pek çok yerinde yaptığı yardımlarla bilinen gizemli hayırsever bu kez Uşak 'ta görüldü. Yaptığı hayırlarla adeta 'Hızır' gibi insanların imdadına yetişen gizemli hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 10 bin liranın üzerinde veresiye borcu sildirdi.
İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli bir hayırsever Uşak'ta 15 senelik bir mahalle bakkalına gelerek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi. Toplamda 10 bin liranın üzerinde olan borcun tamamını kapatan hayırsever, vatandaşlar tarafından hayır duası alırken aynı zamanda merak konusu oldu. Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerinin tüm sayfalarına 'ödendi' yazan bakkal esnafı Kemal Çankaya dükkan girişine, "Veresiye defterindeki tüm hesapların 6 Nisan tarihine kadar olan kısmı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" şeklinde yazı astı.
"İSMİNİN SÖYLENMESİNİ İSTEMEDİ"
Olayın geçtiğimiz günlerde yaşandığını kaydeden Kemal Çankaya bu durumu memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Sabah dükkanımı açtım, temizliğimi yaptım ve oturdum. O anda genç bir vatandaş geldi. Oturdu, bir çay kahve içtik. 'Veresiyen var mı' diye sordu. Ben de 'tabi ki var' dedim. Burası bir mahalle ve ben buranın en eski bakkalıyım. 'Defterdeki borçları hesap edelim mi' dedi. İkimiz birlikte hesapladık, bir saat sürdü. Toplamını aldı, hesabı ödedi ve çıktı gitti. Asla isminin söylenmesini istemedi. Ödenen miktar ise 10 bin liranın üzerinde" dedi.
"VATANDAŞ ONA MİNNETTAR"
Müşterilerinin bu duruma oldukça sevindiğini bildiren Çankaya, "Müşterilerden daha fazlası, halk sevindi. Gelen geçen okuyor ve bunun çok iyi olduğunu söylüyor. Mahallemiz adına bundan dolayı gurur duyduk. Baba bir adam olduğunu söyleyenler var. 'Kim bu' diye de soruyorlar orası bizde gizli kalıyor. Vatandaş ona minnettar" şeklinde konuştu.
"MEMLEKETTE BÖYLE İNSANLAR DA VARMIŞ"
Uşak'a 10 yıl önce geldiğini ve 8 yıldır söz konusu bakkaldan alışveriş yaptığını dile getiren Süleyman Akgün, "Bazen paramız olmuyor deftere yazdırıyoruz. Hayırsever bir vatandaş gelmiş herkesin borcunu kapatmış. Allah bin kere razı olsun, demek ki bizim memleketimizde böyle insanlar varmış. Ne mutlu bize, böyle insanlar olduğu sürece" diye konuştu.
(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Çankaya, Uşak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:35: Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı - Haber 16:34: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti - Haber 16:34: Baharın müjdecisi "Çiriş" otuna ilgi yüksek - Haber 16:33: Kredi için geldiler, sosyal mesafeyi unuttular - Haber 16:33: Eldiven ve maskeler için atık kutuları yerleştirildi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler