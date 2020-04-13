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Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı.

Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı.

13.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:44
Gizemli hayırsever bu defa Uşak 'ta ortaya çıktı... Hayırsever 10 bin TL'nin üzerinde veresiye borcu sildirdi
UŞAK - Türkiye'nin pek çok yerinde yaptığı yardımlarla bilinen gizemli hayırsever bu kez Uşak'ta görüldü. Yaptığı hayırlarla adeta 'Hızır' gibi insanların imdadına yetişen gizemli hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 10 bin liranın üzerinde veresiye borcu sildirdi.
İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli bir hayırsever Uşak'ta 15 senelik bir mahalle bakkalına gelerek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi. Toplamda 10 bin liranın üzerinde olan borcun tamamını kapatan hayırsever, vatandaşlar tarafından hayır duası alırken aynı zamanda merak konusu oldu. Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerinin tüm sayfalarına 'ödendi' yazan bakkal esnafı Kemal Çankaya dükkan girişine, "Veresiye defterindeki tüm hesapların 6 Nisan tarihine kadar olan kısmı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" şeklinde yazı astı.
"İsminin söylenmesini istemedi"
Olayın geçtiğimiz günlerde yaşandığını kaydeden Kemal Çankaya bu durumu memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Sabah dükkanımı açtım, temizliğimi yaptım ve oturdum. O anda genç bir vatandaş geldi. Oturdu, bir çay kahve içtik. 'Veresiyen var mı' diye sordu. Ben de 'tabi ki var' dedim. Burası bir mahalle ve ben buranın en eski bakkalıyım. 'Defterdeki borçları hesap edelim mi' dedi. İkimiz birlikte hesapladık, bir saat sürdü. Toplamını aldı, hesabı ödedi ve çıktı gitti. Asla isminin söylenmesini istemedi. Ödenen miktar ise 10 bin liranın üzerinde" dedi.
"Vatandaş ona minnettar"
Müşterilerinin bu duruma oldukça sevindiğini bildiren Çankaya, "Müşterilerden daha fazlası, halk sevindi. Gelen geçen okuyor ve bunun çok iyi olduğunu söylüyor. Mahallemiz adına bundan dolayı gurur duyduk. Baba bir adam olduğunu söyleyenler var. 'Kim bu' diye de soruyorlar orası bizde gizli kalıyor. Vatandaş ona minnettar" şeklinde konuştu.
"Memlekette böyle insanlar da varmış"
Uşak'a 10 yıl önce geldiğini ve 8 yıldır söz konusu bakkaldan alışveriş yaptığını dile getiren Süleyman Akgün, "Bazen paramız olmuyor deftere yazdırıyoruz. Hayırsever bir vatandaş gelmiş herkesin borcunu kapatmış. Allah bin kere razı olsun, demek ki bizim memleketimizde böyle insanlar varmış. Ne mutlu bize, böyle insanlar olduğu sürece" diye konuştu. Gizemli hayırsever bu defa Uşak’ta ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankaya, Uşak, Güncel
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